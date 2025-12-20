Hay tres ajedrecistas que ocupan los lugares de privilegio a la hora de entablar la discusión sobre el mejor de la historia: Bobby Fischer, Garry Kasparov y Magnus Carlsen. Cada uno en su época ha sido el mejor, y si bien alguno más puede ser metido en la conversación, a clamor popular, estos son los tres nombres más reconocidos. Y cuando uno de ellos destaca tus talentos, vale mucho más que cualquier otro comentario.

Y, en esta ocasión, fue el ruso, campeón del mundo de ajedrez entre 1985 y 1993, quien destacó ni más ni menos que al joven prodigio argentino Faustino Oro, por una de sus más recientes actuaciones. Con apenas 12 años, completó este miércoles la segunda de las tres “normas” que necesita un ajedrecista para convertirse en Gran Maestro, el máximo rango posible.

Cómo se consiguen las “normas” para ser Gran Maestro en ajedrez

Para lograr una norma se necesita una performance de +2600 en un torneo oficial de la FIDE de nueve rondas. Estos torneos también deben tener al menos tres grandes maestros de diferentes países y un control de tiempo de al menos 120 minutos. Además, debe haber un árbitro internacional presente para emitir sus fallos durante el evento.

El oriundo de San Cristóbal, provincia de Buenos Aires, logró hacer tablas con el Gran Maestro argentino Diego Flores en el torneo Szmetan-Giardelli Masters 2025. Torneo donde están compitiendo también jugadores Gran Maestro de Noruega, España, Bulgaria y Perú, entre otros países.

Con su actuación en el torneo Szmetan-Giardelli Masters 2025, Faustino Oro lleva ya dos torneos con el rendimiento necesario y manteniendo su Elo FIDE, superior a los 2500. Es decir, si vuelve a repetir su actuación en otro torneo internacional, se convertirá en Gran Maestro. Y, si lo hace en los próximos 84 días, será el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.

La reacción de Garry Kasparov

En su cuenta personal de X, el legendario Garry Kasparov compartió el posteo de Chess24.com, donde se destacó la actuación y la norma conseguida por Faustino Oro, quedando a una de recibir el título de Gran Maestro. Su reacción fue simplemente un emoji con unos ojos que indican que está mirando de cerca al prodigio argentino.

Kasparov nunca fue un hombre de muchas palabras, pero la simple reacción a lo que está consiguiendo Faustino Oro vale muchísimo y seguramente será un impulso adicional para que el argentino busque hacer historia en el ajedrez dentro de los próximos tres meses.