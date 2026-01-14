Juan Martín del Potro volvió a convertirse en noticia, esta vez lejos de las canchas y en pleno corazón de la Patagonia. En los últimos días, el extenista fue visto en Junín de los Andes, una de las localidades más encantadoras del sur argentino, donde aprovechó su estadía para disfrutar de la tranquilidad del lugar y de su reconocida propuesta gastronómica.

Según se conoció a través de una publicación que rápidamente se viralizó, Juan Martín del Potro visitó el tradicional restaurante Ruca Hueney, un clásico de la zona famoso por sus asados y platos típicos de la región. La información fue difundida por FM Cordillerana 99.5, medio local que compartió imágenes y comentarios sobre la presencia del deportista.

El paso de Juan Martín del Potro por Ruca Hueney no pasó desapercibido entre vecinos y turistas. El restaurante, muy frecuentado por visitantes que recorren Junín de los Andes, se transformó por unas horas en el centro de atención ante la posibilidad de tener al exnúmero tres del mundo entre sus comensales.

Un detalle que llamó la atención es que, en las fotos que circularon, Juan Martín del Potro aparece solo o al menos sin compañía visible. Esa imagen alimentó distintas versiones y despertó la curiosidad sobre si el extenista decidió hacer esta escapada en soledad o si prefirió mantener un perfil bajo durante su estadía.

En paralelo, hace algunos días comenzó a circular el rumor de que Juan Martín del Potro estaría iniciando un romance con Lara López Calvo. Si bien no hubo confirmaciones oficiales, la versión tomó fuerza en el mundo del espectáculo y abrió la incógnita sobre si la visita a Junín de los Andes podría haber tenido un tinte más personal.

No es la primera vez que Juan Martín del Potro elige destinos del sur argentino para descansar y reconectar con la naturaleza. Tras su retiro del tenis argentino, el ex campeón del US Open ha optado por un estilo de vida más tranquilo, priorizando el bienestar y los momentos lejos del ruido mediático.

Junín de los Andes, con sus paisajes imponentes y su atmósfera serena, parece haber sido el escenario ideal para esta escapada. La visita de Juan Martín del Potro volvió a poner a la localidad en el centro de la escena y revalorizó el atractivo turístico de la región.

Mientras crecen las versiones sobre su vida sentimental y se multiplican los comentarios en redes sociales, Juan Martín del Potro sigue demostrando que, aun lejos de la competencia, cada uno de sus movimientos genera interés y expectativa tanto en el deporte como en el mundo del espectáculo.