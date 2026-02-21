¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 21 de Febrero, Neuquén, Argentina
La FIFA analiza ampliar el Mundial de Clubes a 48 equipos

La entidad madre del fútbol mundial estudia incrementar los participantes a partir de 2029, en medio de presiones de grandes clubes europeos excluidos del nuevo formato

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 15:42
Chelsea el equipo inglés fue el primer equipo campeón del Mundial de Clubes

Según reportes del diario británico The Guardian, la propuesta tomó fuerza luego de que clubes como FC Barcelona y Manchester United quedaran fuera de la edición inaugural del Mundial de Clubes 2025 que se jugó integramente en los Estados Unidos bajo los criterios técnicos establecidos por la FIFA. La exclusión generó malestar, especialmente por la magnitud de los premios económicos distribuidos.

La edición del año pasado repartió mil millones de dólares entre los 32 participantes, consolidándose como uno de los torneos más lucrativos del calendario internacional. El campeón, Chelsea FC, pudo alcanzar hasta 125 millones de dólares combinando cuotas de participación y bonificaciones por rendimiento.

Ante este escenario, la FIFA inició conversaciones con la UEFA para evaluar ajustes en el formato y la redistribución de plazas. La posible ampliación a 48 equipos incrementaría la representación global, aunque también reabre el debate sobre la sobrecarga del calendario internacional y el equilibrio competitivo del torneo.

