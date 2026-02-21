El palista neuquino Mateo Pradines fue uno de los grandes protagonistas de la segunda regata anual de canotaje que se disputó en la ciudad cordobesa de Río Ceballos, donde se impuso en varias pruebas y dejó una actuación que lo posiciona entre los nombres destacados del calendario regional.

El surgido de El Biguá, de 20 años, mostró solidez, potencia y regularidad a lo largo de toda la competencia, en una prueba que reunió a deportistas de jerarquía nacional e internacional.

Pradines fue primero en las pruebas de 3000 y 8000 metros en la modalidad K1, dos pruebas exigentes que demandan resistencia y estrategia. Su rendimiento fue consistente de principio a fin y le permitió marcar diferencias claras frente a rivales de experiencia, completó su sobresaliente actuación al imponerse también en la prueba de K2 sobre 2000 metros.

La regata se desarrolló en el Dique La Quebrada, un lugar destacado por sus condiciones técnicas. El tamaño del espejo de agua permite una visual completa del circuito, lo que facilita la fiscalización y refuerza la seguridad de los competidores.

El certamen contó con un sistema de premiación que incluyó premios en efectivo, vouchers y obsequios sorpresa, un incentivo que elevó la competitividad. Desde la organización subrayaron que en esta edición participaron palistas de gran nivel, incluso campeones sudamericanos, lo que marcó un salto de calidad respecto a ediciones anteriores.

El joven se inició en la disciplina en el club El Biguá, actualmente estudia ingeniería eléctrica, reside y estudia en Córdoba capital, el 2025 terminó el primer año de estudio donde combinó el deporte con la universidad. Entrena en la capital mediterránea en la escuela de canotaje de Parque Sarmiento, en la laguna.

En noviembre del 2025 se quedó con el primer lugar en la séptima edición edición de la Regata de San Rafael, disputada en el Embalse Los Reyunos, competencia con más de 100 palistas en modalidad Maratón K1 en 12 kilómetros.

También el año pasado, tuvo buenas participaciones, ya que logró ganar la última fecha del provincial cordobés, estuvo presente en el Descenso del Sella en España, y representó a Neuquén en los JADAR disputados en Rosario.