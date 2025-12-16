Se entregan los Premios The Best, reconocimiento que hace la FIFA a los mejores del mundo en la temporada pasada. A la espera de quien será el futbolista del año, ya se dio a conocer el mejor arquero, el premio al hincha y los mejores goles tantos en masculino como femenino.

Santiago Montiel se quedó con el premio Puskas, galardón al mejor gol del de la temporada. El futbolista de Independiente le marcó a Independiente Rivadavia de Mendoza con una estupenda chilena.

Por otro lado, el premio al mejor arquero quedó para Donnarumma, arquero clave en la obtención de la Champions League en el PSG. El italiano se impuso en la votación al "Dibu" Martínez, quien había ganado las dos últimas ediciones, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

Por su parte, Hannah Hampton fue elegida la mejor arquera de la FIFA. La inglesa se quedó con la Eurocopa y el triplete con el Chelsea: Superliga, la FA Cup y la Copa de la Liga.

Además, el premio Marta, destinado al mejor gol del fútbol femenino, quedó para Lizbeth Ovalle. La mexicana me marcó un tanto con el clásico "escorpión", con Tigres a Guadalajara. En la terna participaba la argentina Kishi Núñez, quien había convertido un golazo con la selección ante Costa Rica.

Con relación al premio de la afición de la FIFA, la aficionada del Zakho de Iraq fue la ganadora, la joven tenía un gran gesto tirando miles de peluches al campo de juego antes de un partido, los cuales fueron donados para niños enfermos. En dicha terna, estaba Alejandro Ciganotto, argentino hincha de Racing que sigue a la Academia a cada cancha a dedo, y que llegó a la final de la Copa Sudamericana.

Los The Best enmarcan la temporada pasada, que fue desde junio del 2024 al mismo mes pero de este 2025.

Mejor jugador

Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain). Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain). Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München). Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid). Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain). Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea). Pedri (España y Barcelona). Raphinha (Brasil y Barcelona). Mohamed Salah (Egipto y Liverpool). Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain). Lamine Yamal (España y Barcelona).

Mejor jugadora

Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).Aitana Bonmati (España y Barcelona).Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).Mariona Caldentey (España y Arsenal).Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).Patri Guijarro (España y Barcelona).Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).Lauren James (Inglaterra y Chelsea).Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).Claudia Pina (España y Barcelona).Alexia Putellas (España y Barcelona).Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).

Mejor entrenador

Javier Aguirre (México).Mikel Arteta (Arsenal).Luis Enrique (Paris Saint-Germain).Hansi Flick (Barcelona).Enzo Maresca (Chelsea).Roberto Martínez (Portugal).Arne Slot (Liverpool).

Mejor entrenador fútbol femenino