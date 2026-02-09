La conducción de Nucleoeléctrica Argentina cambió este mediodía en medio de un fuerte temblor interno. Demian Reidel presentó su renuncia a la presidencia de la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, tras quedar envuelto en denuncias por presuntos sobreprecios en contrataciones.

La salida se produjo luego de varios días de cuestionamientos públicos y movimientos internos que incluyeron la suspensión de gerentes clave y la modificación de la estructura directiva. La asamblea de accionistas aprobó una renovación casi total del directorio.

Las denuncias que precipitaron la salida

Reidel quedó en el centro de acusaciones por presuntas irregularidades en procesos licitatorios y compras directas vinculadas a servicios en la Planta Nuclear Atucha. Entre los puntos señalados figuran supuestos sobreprecios de hasta el 140% en áreas como limpieza e informática.

Hace diez días, el entonces presidente de la compañía había rechazado las denuncias en su contra. También negó que las multimillonarias deudas personales que saldó en las últimas dos semanas tuvieran relación con la trama de presuntas irregularidades.

El pago de $825 millones en 18 días

En paralelo al avance de las acusaciones, Reidel canceló deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. Según se informó, hasta mediados de enero su situación ante el sistema financiero estaba catalogada como de “alto riesgo de insolvencia”.

La cancelación acelerada de esos pasivos se conoció en pleno escándalo y sumó interrogantes en torno a su situación patrimonial, en medio de los cuestionamientos por contrataciones bajo su gestión.

Nuevo directorio y reconfiguración interna

Tras la renuncia, la empresa oficializó cambios profundos en su conducción. Solo se mantuvo en el directorio Diego Chaher, actual titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

La presidencia quedó en manos de Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y en reactores, con trayectoria en Dioxitek S.A. y participación en el licenciamiento de Atucha II y el reactor RA-10. La vicepresidencia será ocupada por el ingeniero químico Martín Porro, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

También integran el nuevo esquema Diego Garde, especialista en tecnología nuclear formado en el Instituto Balseiro, y Javier Grinspun, actual gerente de jurídicos de la CNEA.

Un cambio en medio de la reestructuración

Desde la compañía enmarcaron la salida en el proceso de cambios que atraviesa la empresa, que pasó de la órbita de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares. Reidel, además, es amigo personal del presidente Javier Milei y había ocupado un rol como asesor hasta julio de 2025.

La renuncia se produjo luego de la quita de firmas y posterior salida del gerente general Marcelo Famá y del gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, en un contexto de creciente presión interna.

Con la nueva conducción ya formalizada, Nucleoeléctrica abre una etapa marcada por la reconfiguración de su estructura directiva, mientras persisten las denuncias que precipitaron la salida de quien hasta hoy encabezaba la empresa.

El asesor que dijo que “el problema son los argentinos” ahora maneja el plan nuclear del país

En marzo del año pasado, Demian Reidel se ganó el repudio generalizado tras declarar en una exposición pública que “el principal problema del potencial argentino en inteligencia artificial es que está poblada por argentinos”. La frase fue tan brutal que incluso él mismo tuvo que salir a pedir disculpas públicas.

A los pocos meses, el Gobierno de Javier Milei aceptó su renuncia como jefe del Consejo de Asesores para manejar uno de los proyectos más estratégicos del país: el Plan Nuclear Argentino.