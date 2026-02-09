Salieron desde Comodoro Rivadavia rumbo a San Juan, pero el viaje terminó de golpe en Río Colorado: un control policial sobre la Ruta Nacional 22 dejó al descubierto que el auto en el que circulaban tenía pedido de secuestro por robo desde el 23 de octubre de 2024, por lo que el vehículo fue incautado y el conductor terminó imputado, los ocupantes quedaron literalmente a pie en la puerta de la Patagonia.

El episodio ocurrió este domingo por la tarde, minutos después de las 20, durante un operativo de control vehicular que llevaba adelante el Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado sobre el puente carretero sobre el río colorado, en uno de los puntos estratégicos de salida de la región. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Palio Adventure que avanzaba en dirección norte, cargado y con destino final en la provincia de San Juan.

Al continuar con el procedimiento de rutina, los policías verificaron la documentación del vehículo y realizaron el chequeo exhaustivo de los datos registrales, número de motor y chasis. Fue en ese momento cuando saltó la alarma: el sistema arrojó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo, el auto aparecía como robado desde el 23 de octubre de 2024.

Ante semejante hallazgo, y tratándose de un vehículo que llevaba meses circulando fuera del radar judicial, se dio inmediata intervención al Fiscal Adjunto de turno. El funcionario dispuso el secuestro del auto en el lugar y ordenó la imputación del conductor por el delito de encubrimiento, una figura penal que se aplica cuando se presume que alguien utilizó o trasladó un bien de origen ilícito.