Después de más de diez años en River Plate y de convertirse en una pieza emblemática de una era inolvidable, Milton Casco comenzó una nueva etapa en su carrera. El lateral izquierdo fue presentado oficialmente como refuerzo de Atlético Nacional de Medellín, en lo que representa su primera experiencia fuera del fútbol argentino.

La llegada del defensor de 37 años responde a la necesidad del conjunto colombiano de reforzar el carril izquierdo con jerarquía y recorrido internacional. Atlético Nacional, que apunta a recuperar protagonismo tras quedarse a las puertas de la final en 2025, tendrá competencia tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, uno de los grandes objetivos de la temporada 2026.

El anuncio se realizó a través de un video institucional que rápidamente se viralizó. En las imágenes, un termo de mate con los escudos de los clubes por los que pasó Casco sirve como introducción antes del saludo del jugador y el mensaje de bienvenida. El lateral llegó con el pase en su poder y se sumó de inmediato a la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Diego Arias.

Casco desembarca en Medellín tras una extensa y exitosa etapa en River, donde disputó 316 partidos oficiales y conquistó 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018, dos Recopas Sudamericanas y múltiples competencias locales. Su regularidad y polifuncionalidad lo convirtieron en uno de los futbolistas más confiables del ciclo de Marcelo Gallardo.

Formado en Gimnasia y Esgrima La Plata y campeón con Newell’s Old Boys en 2013, el lateral llegó a River en 2015 luego de una frustrada negociación con el Olympique de Marsella. Desde entonces, fue parte central de un proceso que marcó época en el club de Núñez.

El cierre de su ciclo se dio en el marco de un recambio profundo impulsado por Gallardo, que también incluyó la salida de otros referentes históricos. Pese a los sondeos de Gimnasia y Newell’s para repatriarlo, Casco optó por aceptar el desafío de jugar en el exterior y abrir una nueva etapa en el fútbol colombiano, donde Atlético Nacional apuesta a su experiencia para volver a pisar fuerte a nivel continental.