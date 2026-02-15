La tercera fue la vencida para el Francisco Cerúndolo (19° del mundo), que este domingo no dejó pasar su oportunidad, jugó el mejor partido para vencer al nativo de Villa Gesell que juega por Italia Luciano Darderi (22°en el ranking de la ATP de varones) por 6-4 y 6-2, y ganó por primera vez el Argentina Open 2026 de tenis.

Seguramente las derrotas en la definición de 2021 y 2025 contra su compatriota Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente, le sirvieron de aprendizaje al mayor de los hermanos, de 27 años, a la hora de saltar nuevamente para definir el título en el Court Guillermo Vilas, donde ofrecería una versión prácticamente sin falencias para echar por tierra las ilusiones del nacido en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, que ayer sábado cumplió 24 años y claramente en modo visitante por su decisión de cambiar de nacionalidad.

Verdugo del boliviano Hugo Dellien (167°), del checo Vit Kopriva (95°) y de su coterráneo Tomás Etcheverry (54°) en sets corridos en las fases previas, el pupilo de Nicolás Pastor y Pablo Cuevas dio la cara en los momentos incómodos para adelantarse 3 a 2 en el historial entre sí y propinarle su primera derrota en una instancia decisiva al conducido por su padre, Gino, el cual había alzado el trofeo en Córdoba 2024, Marrakech 2025, Bastad 2025 y Umag 2025.

Por consiguiente, el participante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024 levantó el cuarto título de su carrera, después de coronarse en Bastad 2022, Easbourne 2023 y Umag 2024, y se transformó en el séptimo dueño de casa en erigirse en el evento porteño, uniéndose a Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Mónaco, David Nalbandian, Diego Schwartzman y Facundo Díaz Acosta.