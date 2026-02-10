En uno de los últimos duelos de la cuarta fecha, Estudiantes le ganó 1-0 a Deportivo Riestra y obtuvo su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026. En un partido cerrado, el gol de Guido Carrillo a quince minutos del final le dio al Pincha los tres puntos para seguir siendo uno de los invictos y quedar como escolta de Vélez, único líder de la Zona A.

En un encuentro con pocas situaciones pero con un final muy atractivo donde ambos tuvieron sus oportunidades, el equipo de Eduardo Domínguez logró superar el desafío de un Riestra que fue a incomodarlo y cerrarle espacios y encontró la llave del duelo mediante su goleador. Un gran centro de Brian Aguirre encontró la cabeza de Carrillo, que le ganó por arriba a toda la defensa y puso el 1-0.

Luego del gol llegaron las emociones: tanto el Pincha como el Malevo tuvieron sus ocasiones, pero tanto Fernando Muslera como Ignacio Arce aparecieron con muy buenas intervenciones. Fue final y victoria pincharrata, que sigue haciendo de UNO su fortaleza para volver a intentar coronarse en el campeonato local. Con el retorno de sus referentes a la titularidad, sacó adelante un encuentro trabado que le permite estar en los primeros lugares de la Zona A.

Carrillo y el tanto de la victoria

En un partido donde llevó la iniciativa pero le costó generar peligro, Estudiantes encontró la ventaja por intermedio de su goleador y referente entrando en la parte final del encuentro. Aguirre, que entró en el complemento, desbordó de gran manera por izquierda y sacó un centro de zurda al segundo palo para un Carrillo que se elevó más que todos, estableciendo el 1-0 con un potente cabezazo.

El penal que pidió todo Estudiantes

En la gran polémica de la noche en UNO, el árbitro Facundo Tello tomó una polémica decisión unos minutos antes del descanso. Luego de una acción dividida entre Joaquín Tobio Burgos y Joaquín Goitía donde el defensor de Riestra pareció llevarse puesto al extremo del Pincha, el VAR llamó al árbitro del encuentro. Éste tras revisarla, finalmente decidió que el foul fue en ataque del futbolista local y desató los reclamos de todos los pincharratas.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, José Sosa; Joaquín Tobio Burgos, Cristian Medina, Fabricio Pérez; Guido Carrillo.

Dep. Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Rodrigo Gallo; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Nicolás Benegas y Jonathan Herrera.

Estadio: José Luis Hirschi (UNO).

Árbitro: Facundo Tello.

El equipo que dirige Eduardo Domínguez tuvo un arranque prometedor con dos empates y una victoria, y vuelve a UNO con el objetivo de convertirlo nuevamente en una fortaleza. Ya sin Edwuin Cetré, que no fue concentrado y está cerrando su incorporación a Boca, la gran novedad podría ser la vuelta de Fernando Muslera, que estuvo en el último ensayo futbolístico y su titularidad en el arco será una decisión de última hora. El resto del once tendría dos variantes: Tomás Palacios reemplazará al suspendido Santiago Núñez en la zaga y Ezequiel Piovi sería descansado y en su lugar estaría Mikel Amondarain.

Muslera, con chances de volver al arco de Estudiantes. (Foto: AGLP)

Del otro lado, Riestra necesita ganar luego de un inicio con un empate y dos caídas. No obstante, llega tras imponerse 1-0 frente a Deportivo Maipú el pasado jueves por la primera ronda de la Copa Argentina. El entrenador Gustavo Benítez le dio lugar entre semana a algunos de los no habituales, por lo que el Malevo volverá a presentar un once similar al que empató 1-1 con Barracas Central intentando ganar por primera vez en el Torneo Apertura.