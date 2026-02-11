Luego del inesperado problema en su transferencia tras tener todo arreglado, Boca buscará reflotar la llegada de Edwuin Cetré desde Estudiantes de La Plata. La operación estaba acordada por 6 millones de dólares, pero los resultados de una revisión médica privada acordada entre los clubes reveló una lesión antigua en una de sus rodillas y detuvo la transacción. No obstante, el Xeneize volvió a la carga y ofreció un préstamo con opción de compra.

El colombiano de 28 años, que estuvo mirando el encuentro de Estudiantes ante Deportivo Riestra, se reintegró a los entrenamientos esta mañana luego de que el pase entrara en stand-by. Boca pretende tener al atacante, pero luego de lo ocurrido con su revisión médica los términos cambiaron: la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme pasó de abonar los mencionados USD 6 millones por la totalidad del pase (tres iban a ser para el Pincha, dueño del 50%), a querer tenerlo cedido un año antes de bajar el martillo definitivamente.

El antecedente de su frustrado pase a Athletico Paranaense, donde también aparecieron cuestiones médicas, le dan cierta ventaja a Boca para una renegociación, que además cuenta con el aval del DIM, poseedor del otro 50% de la ficha de Cetré, y la voluntad del propio jugador de ser vendido. Pero en Estudiantes también saben que del apuro del Xeneize para concretar la incorporación, antes de que venza el plazo extra de 10 días otorgado por la operación de Rodrigo Battaglia, por lo que el presidente Juan Sebastián Verón tiene la pelota ahora, pero pretende que pese a los inconvenientes del cafetero, su valor no se salga de lo previamente discutido.