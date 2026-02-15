Cada 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil, se trata de una fecha instaurada en 2001 por la Organización Internacional de Padres de Niños con Cáncer, con sede en Luxemburgo, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre una problemática que, aunque poco frecuente, representa una de las principales causas de muerte por enfermedad en la población pediátrica.

En Argentina hay una incidencia estable 131 casos nuevos por millón de niños menores de 15 años por año. El promedio anual indica unos 1.360 nuevos casos en ese grupo etario, según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), lo que da un promedio de 3,7 diagnósticos diarios.

En Neuquén, para conmemorar la fecha, Bautista compartió su historia. Se trata de un niño de 11 años que a los 8 fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Su tratamiento finalizó en 2025 y hoy en día está recuperado y ha podido retomar todas las actividades que hacía antes de la enfermedad.

El menor vive en Plottier y asiste a la Escuela N° 240. Hace dos años, tras el diagnóstico, inició su tratamiento en el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón.

Su mamá, Florencia, relata que los primeros síntomas aparecieron de a poco. “Él era muy activo y de repente es como que se apagó. Empezó a decir ‘mamá me duelen las piernas’, se me desmayaba, le sangraba la nariz de la nada”

Tras varios estudios fueron derivados al hospital y allí les comunicaron el diagnóstico. “Que te digan que tu hijo tiene cáncer te cambia la vida. De un momento a otro se te viene el mundo abajo”, expresa su madre.

Su primera internación fue de 27 días y luego el tratamiento se extendió por dos años. Por un año no asistió a la escuela y contó con maestra domiciliaria. Además durante ese tiempo tuvo apoyo de un perro del programa de asistencia emocional que lo acompañó en el Hospital de Día, el cual siente que le hizo muy bien, según palabras de Bautista.

Finalmente, en noviembre de 2025 pudo culminar el tratamiento y volver a su casa, a su escuela y sus actividades. “Muchas gracias por ayudarme en el tratamiento”, dijo Bautista cuando le preguntaron si quería decir algo.

Diagnóstico a tiempo

El Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón es un centro de referencia en la Patagonia para el abordaje del cáncer infantil. Atiende pacientes con y sin cobertura social y recibe derivaciones de Neuquén y provincias aledañas como Río Negro, Mendoza y La Pampa.

El cáncer en la infancia es potencialmente curable cuando se diagnostica y trata de manera oportuna. Las leucemias son las patologías más frecuentes en pediatría, seguidas por los tumores del sistema nervioso central y los linfomas.

La detección temprana es fundamental. Los controles pediátricos periódicos y la consulta ante cambios en la conducta habitual del niño - decaimiento marcado, dolores persistentes, sangrados o síntomas que no son habituales- permiten activar la red de atención y comenzar el tratamiento a tiempo.

El abordaje es interdisciplinario e incluye oncología pediátrica, enfermería especializada, farmacéuticos responsables de la preparación de drogas oncológicas, pediatras de soporte clínico, Hospital de Día, Hemato-Oncología, Cuidados Paliativos y el área de Salud Mental con acompañamiento psicosocial.

El seguimiento clínico oncológico es realizado por pediatras formadas en la institución, garantizando continuidad y acompañamiento durante todo el proceso.