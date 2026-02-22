Se quebró el bloque oficialista: dos diputados rompieron con Ignacio Torres y formaron una nueva bancada

La Legislatura de Chubut se encontró algo conmocionada en los últimos días a partir de lo que fue la decisión de dos diputados de abandonar el bloque oficialista que responde al gobernador Ignacio Torres (Despierta Chubut) para conformar una nueva bancada, la cual se denominó Chubut Unido.



Dicho espacio legislativo estará integrado por los diputados Sergio González y Mariela Tamame, quienes elevaron una nota a la presidencia del cuerpo a propósito de la decisión tomada.



“Por medio de la presente, quienes suscriben, diputados provinciales Sergio Daniel González y Mariela Tamame, nos dirigimos a esa Presidencia a fin de comunicar formalmente la constitución del bloque parlamentario denominado Chubut Unido”, señala el documento en primer lugar.



En el escrito también se informó que Sergio González será el presidente del nuevo espacio, “con todos los derechos, deberes y atribuciones que el Reglamento Orgánico reconoce a los bloques parlamentarios”.



Aunque no fue informado el motivo de ambos legisladores para distanciarse del bloque oficialista, lo más factible es que tenga que ver con el conflicto entre el Gobierno y el sector pesquero, el cual escaló en los últimos días a partir de la denuncia de un sindicalista de la industria sobre un presunto intento de soborno para que se generaron disturbios que impidan el comienzo del ciclo lectivo 2026 y así “ensuciar” la imagen de Torres.



No está demás aclarar que el diputado Sergio González es hermano del presidente de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh), Gustavo González.



