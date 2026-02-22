La Liga Federal de Básquet 2026 calienta motores pensando en una nueva temporada. Desde la CAB se dio conocer el formato de disputa de las diferentes regiones, donde los equipos de Neuquén y Rio Negro dicen presente en la Sur.

El torneo estará conformado por 93 clubes, divididos en siete (7) conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. La temporada comenzará el 28 de febrero, marcando el inicio de una nueva edición del certamen más federal del país, el cual concederá dos ascensos a los equipos finalistas.

Cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Los 93 equipos disputarán esta primera fase jugando ida y vuelta contra todos sus rivales de Zona dentro de sus respectivas Conferencias.

Español y Pacífico se pefilan como candidatos en la Sur

La Conferencia sur tendrá a Atlético Regina, Centro Español (Plottier), Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Perfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).

A playoffs pasarán los equipos clasificados del 1° al 8° puesto de la Fase Regular, a jugarse de la siguiente manera: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°. Los cuatro ganadores de esta serie se ordenarán según sus posiciones en la Fase Regular y pasarán a los Play Offs Interconferencias.

Todos los Play Offs se disputarán al mejor de tres (3) partidos, con formato 1-2. En las Zonas donde se dispute un Play In, siempre tendrá ventaja de localía el mejor ubicado en la Fase Regular.

Así mismo quedó conformado que la primera fecha de la Conferencia sur será el jueves 5 de marzo con tres partidos: Deportivo Roca vs Petrolero, Plottier vs Perfora, y Centro Español vs Atlético Regina; mientras que el viernes cerrará con el clásico capitalino Pacífico vs Independiente.

Santangello volvió a Centro Epsañol: