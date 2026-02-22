Un intento de fuga, una camioneta sospechosa y una investigación que siguió el rastro de objetos ofrecidos a la venta fueron las claves para esclarecer un presunto robo que terminó con dos personas demoradas y varios elementos recuperados en la localidad de Las Ovejas, en el norte neuquino.

El procedimiento se llevó adelante este sábado cuando personal de la División Investigaciones Zona Norte avanzó con distintas diligencias en el marco de una causa judicial iniciada tras un robo denunciado el pasado 14 de febrero en Tricao Malal.

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó luego de que la víctima advirtiera que los elementos sustraídos estarían siendo ofrecidos para la venta en Las Ovejas. A partir de ese dato, los efectivos desplegaron tareas de inteligencia que permitieron ubicar un vehículo sospechoso circulando por la localidad.

Durante el operativo, los uniformados interceptaron una camioneta Ford Ecosport cuyo conductor, al advertir la presencia policial, descendió del rodado e intentó darse a la fuga a pie. La huida terminó a pocos metros, en inmediaciones de la Escuela Primaria N° 30, donde fue finalmente demorado y trasladado a la Comisaría 38°.

Al inspeccionar el interior del vehículo, los efectivos hallaron una potencia de sonido con el cable de alimentación cortado, elemento que fue inmediatamente secuestrado bajo cadena de custodia por su presunta vinculación con el robo investigado.

La investigación continuó horas después en el sector de Riscos Bayos, sobre la Ruta Provincial 43, donde otro hombre señaló haber comprado de buena fe parte de los equipos buscados.

De manera voluntaria, el involucrado trasladó su vehículo hasta la unidad policial. Allí se procedió al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol y de dos subwoofers que también estarían relacionados con el hecho denunciado.

Las actuaciones fueron notificadas a la Fiscalía de turno, que dispuso órdenes de requisa vehicular y la detención formal de los dos involucrados, mientras avanza la causa para determinar responsabilidades y el origen completo de los elementos recuperados.

El procedimiento permitió recuperar parte de los objetos robados y reforzar la hipótesis investigativa que se sigue desde el norte neuquino, donde la Policía continúa trabajando para esclarecer totalmente el hecho.