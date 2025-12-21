Los directivos de River Plate empezaron un mercado de pases muy movido y no para, porque este domingo, se pudo confirmar que abrió negociaciones para fichar al defensor oriundo de General Roca, Facundo Mura, quien a fin de año quedará libre de Racing Club de Avellaneda y estaba a un paso de Inter Miami para ser compañero de Lionel Messi.

Desde la dirigencia del Millonario se comunicaron el sábado directamente con el futbolista que se formó en Estudiantes de La Plata, quien pidió 72 horas para definir si acepta la propuesta del conjunto de Núñez o finalmente se va a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos para jugar con el capitán de la selección argentina.

Si bien en el lateral derecho el equipo de Marcelo Gallardo tiene a Gonzalo Montiel, quien es titular indiscutido, lo cierto es que Fabricio Bustos podría marcharse, ya que había empezado bien el año cuando le tocó reemplazar a Cachete, pero cerró la temporada en un bajo nivel.

Más allá de eso, es cierto que el defensor de 26 años puede desempeñarse también por el lateral izquierdo, puesto en el que el Millonario busca un refuerzo y que Mura ha ocupado de manera ocasional.

En 2021, el rionegrino Mura ya había sido buscado por el entrenador Marcelo Gallardo, pero finalmente el futbolista terminó a préstamo en Colón de Santa Fe.

A lo largo de este 2025 el nativo del alto valle fue suplente de Gastón Martirena en la mayoría de los partidos, tanto los del torneo local como la Copa Libertadores. Con el uruguayo, Mura peleó ese puesto durante gran parte de su estadía en Racing.

En total, el defensor sumó cuatro títulos en la Academia: la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones en 2022, la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Además, en Colón ganó la Copa de la Liga 2021. En Racing acumuló 148 partidos y 12 goles, un número bastante alto para su puesto. ¿Llegará a River que también avanzó por el colombiano Jhohan Romaña?