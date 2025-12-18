¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 18 de Diciembre, Neuquén, Argentina
TRANSMISIÓN ESPECIAL DE PRIMA MULTIMEDIOS DESDE LAS 20

La gran noche del deporte neuquino: los Premios Pehuén 2025 iluminan el Domuyo

La fiesta del deporte tendrá su cita anual en el Centro de Convenciones Domuyo, donde se conocerá al deportista neuquino destacado del año. Viví toda la ceremonia en vivo en el programa especial del Grupo Prima Multimedios. 

Por Pablo Chagumil
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 02:10
El Galardon a los deportistas del año en cada disciplina, y el Pehuén de oro para el destacado del 2025

En el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la Ciudad de Neuquén, se realizará la edición 2025 de los Premios Pehuénla fiesta del deporte neuquino donde se entrega el galardón destinado a los mejores deportistas de la provincia.

La fiesta será trasmitida en vivo desde las 20 por Prima Multimedios, con el equipo del programa Grito Sagrado -que se emite de lunes a viernes por AM550 y 24/7 Canal de Noticias- quienes llevarán todas las instancias de premiación, entrevistas con los deportistas destacados, y el Pehuén de Oro.

La fiesta, organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y el Instituto IFES, sumando el Círculo de Periodistas Deportivos, confirmó las pasadas semanas los ternados en las diferentes disciplinas: Serán 29 ternas más revelación. Entre los ganadores de cada disciplina se conocerá el Pehuén de Oro, premio para el deportista del año.

Los ternados:

El gran evento se realizará en el complejo Domuyo, denominado así en honor al cerro ubicado en la Región del Alto Neuquén, fue inaugurado el año pasado para recibir eventos de jerarquía en la ciudad de Neuquén. En ese contexto, la emblemática fiesta anual del deporte logró tener su lugar en este moderno espacio que nuevamente abrirá las puertas para otra noche única con los mejores deportistas del año.

La entrega de los premios Pehuén tuvo su origen en 1991 y desde entonces, con algunas interrupciones, se desarrolla anualmente para premiar a los y las mejores deportistas de cada temporada. El encuentro tuvo como ideólogos a los ya fallecidos Osvaldo Arabarco, en ese entonces secretario del Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y su presidente en ese momento, Ángel Amor Cinquegrani, más conocido como “Tito Herrera”.

Tras varios años de ausencias, en el 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la entonces subsecretaría de Deportes y Juventud, la Confederación de Deportes e IFES Grupo Educativo, para realizar cada año la entrega de los premios.

Iñaki Basilof, Pehuén de oro 2024

