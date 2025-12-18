La diputada Karina Maureira rechazó la derogación de las leyes de universidades y discapacidad

La diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira, anunció este miércoles -en el recinto- que está dispuesta a acompañar el Presupuesto Nacional 2026, pero reclamó que se realicen modificaciones, para garantizar las partidas que necesitan las áreas de Educación y Discapacidad.

La diputada neuquina planteó cambios y agregó: “Discapacidad y Educación desfinanciadas nunca, desde ningún punto de vista”.



La legisladora neuquina, quien llegó a la Cámara Baja del Congreso de la Nación por el partido que conduce el gobernador Rolando Figueroa, destacó: “Nos hace ruido el artículo 75, de ninguna manera podría aprobar esa parte, cuando vengo de una provincia en la que la educación es prioridad”.

“Tenemos las becas más importantes de Latinoamérica, por si no lo sabían 18 mil estudiantes reciben becas para estudiar en Neuquén, la becas Gregorio Álvarez”.

La diputada también subrayó que la provincia construye escuelas y destacó el programa de gobierno para dejar definitivamente atrás la etapa (heredada) de las escuelas tráiler. “Traigo todo esto como ejemplo para que sepan que esta es una provincia ordenada, eficiente y que se puede hacer mucho más de lo que se imaginan”, sostuvo. Y agregó: “Pero esto no significa que podamos hacerlo siempre solos”, necesitamos “que el gobierno nacional observe a la provincia de Neuquén con otros ojos”.



“Desde que me sumé a esta bancada el 3 de diciembre lo vengo diciendo, somos de esas provincias ordenadas con gestiones eficientes donde tenemos partidas que garantizan la conectividad, la promoción y también el fortalecimiento de la educación técnica y científica generando impacto positivo”, explicó.

“Cuando hablo de discapacidad, me permito tomarme unos minutos porque con más de 30 años en mi actividad principal como periodista he tenido que resolver cientos de problemas a personas con hijos con alguna condición, a mujeres y a hombres con discapacidad. Tratando de estar donde el Estado no estaba. Por eso digo que la discapacidad no entra en mi cabeza como ajuste”.

“Hablar de discapacidad es hablar también de futuro y de entender que no es dinero malgastado”, sostuvo y explicó: “En discapacidad para que tengan en cuenta, por mes aportamos 128 millones (de pesos) en programas ¿Cómo no les voy a pedir ser más humanos?”

Luego y tras destacar las obras en rutas y de hacer referencia a las producciones de Vaca Muerta, la diputada concluyó: “Vamos a acompañar el presupuesto, pero necesitamos también la salvedad de que ustedes tengan en cuenta que con la gente se trabaja”.



