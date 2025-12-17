El gobernador Rolando Figueroa encabezó la apertura de sobres para ejecutar la primera etapa del nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (CIART) Nº 5 de San Martín de los Andes.

Participaron cuatro empresas: MCON SA, Maiolo Julio César, Guigivan SRL y Blackhall Construcciones SRL.

La obra tiene un presupuesto oficial de $3.649.888.244, calculado a valores de septiembre de 2025, y un plazo de ejecución de 365 días corridos.

Un proyecto artístico mayor en tres etapas

Actualmente, el CIART cuenta con alrededor de 1.000 estudiantes.

La licitación corresponde a la primera fase de un complejo de 3.448,30 m², integrado por tres volúmenes unidos por una galería.

Qué incluye esta etapa

Construcción del Volumen 1 : 1.052,30 m² cubiertos 432,35 m² exteriores

Espacios para Artes Escénicas y del Movimiento : danza, teatro, vestuarios y utilería.

Áreas de Música y Sonido : aulas, estudio de grabación y depósitos.

Integración con la Escuela de Música, generando un “corazón de manzana” compartido.

El diseño contempla adaptación a la topografía, forestación y riego automatizado por aspersión y goteo, acorde al clima local.

Educación y prioridad presupuestaria

La ministra de Educación, Soledad Martínez, sostuvo que el CIART “es un espacio para que la cultura tenga su lugar” y afirmó que la prioridad está en jerarquizar la infraestructura educativa.

Destacó una “decisión política en un contexto nacional hostil”, con récord de inversión en infraestructura, equipamiento escolar y recomposición salarial docente.

Martínez subrayó que el edificio es una demanda “esperada por más de 40 años” en San Martín de los Andes.

Orden de obra y planificación provincial

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, señaló que se trata de “una obra muy esperada” y afirmó que la provincia reordenó gastos para definir prioridades.

Recordó que ya funciona la Escuela de Música y que el objetivo es consolidar un campus artístico, con tres etapas previstas para el CIART.

Bertoldi consideró que se trata de una deuda con la comunidad educativa y artística de la provincia.

Un impacto local valorado por la intendencia

El intendente Carlos Saloniti destacó la “inversión extraordinaria” en el distrito y mencionó otras obras en ejecución:

CPEM 96 ,

escuela integral para personas con discapacidad,

mejoras en el aeropuerto Aviador Carlos Campos ,

gestiones conjuntas por factibilidades de gas para Junín de los Andes, Villa La Angostura y San Martín.

“Es una gran noticia porque la cultura ocupa un espacio fundamental”, afirmó.

Una demanda histórica del CIART N° 5

La directora Iris Otaño recordó que el centro nació en 1982 y que hoy atiende a 900 estudiantes en dos sedes prestadas, con una demanda anual cercana a 1.400 personas.

“Desde 2006 se trabaja en un edificio propio. Este espacio permitirá mejorar calidad y acceso”, señaló.

En la apertura también participaron el ministro Jefe de Gabinete Juan Luis Ousset, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura Josefina Codermatz, la presidenta del CPE Glenda Temi y representantes regionales.