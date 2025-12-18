La Cámara de Diputados avanza con el debate del Presupuesto 2026, en una sesión extensa y cargada de tensión política que, según estiman en el recinto, se prolongará durante toda la madrugada. El oficialismo logró superar el primer escollo y quedarse con una victoria clave al imponer que la votación se realice por capítulos completos y no artículo por artículo, como reclamaban los bloques opositores.

El tratamiento comenzó sobre el límite horario, luego de que La Libertad Avanza consiguiera el quórum con el respaldo del PRO, la UCR y legisladores alineados con gobernadores aliados de la Casa Rosada. El objetivo central del Gobierno es aprobar el primer presupuesto de la gestión de Javier Milei, en una sesión que podría extenderse por al menos 15 horas y que todavía tiene varios capítulos sensibles por delante.

La definición del método de votación fue uno de los puntos más discutidos de la jornada. El oficialismo buscó, y consiguió, evitar el análisis artículo por artículo para blindar la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, incluidas en el artículo 75 del proyecto. La oposición denunció que se trata de una maniobra para impedir que cada diputado deba fijar posición explícita sobre esos recortes.

En ese marco, la Unión Cívica Radical marcó una fuerte diferencia interna. A través de un comunicado, el Comité Nacional del partido pidió a sus diputados que rechacen la derogación de esas leyes, aunque aclaró que acompañar el Presupuesto en general es necesario para garantizar la gobernabilidad. “El Presupuesto nacional es una herramienta fundamental, pero debe construirse con consenso, diálogo y respeto por las leyes sancionadas por el Congreso”, señalaron, y reclamaron que se mantengan los fondos para universidades, discapacidad, la emergencia pediátrica y el funcionamiento del Hospital Garrahan, además de atender las cajas jubilatorias provinciales y las obras comprometidas.

Desde la oposición dialoguista, Nicolás Massot anticipó una postura crítica pero diferenciada. El diputado de Encuentro Federal sostuvo que su bloque coincide con la necesidad de alcanzar superávit fiscal, pero advirtió que no acompañará un esquema de recortes que afecte a la educación, la ciencia, la salud pediátrica y la discapacidad. “Vamos a sostener las leyes que votamos hace 70 días”, afirmó, y cuestionó medidas del Gobierno como la reducción de aportes patronales, al considerar que debilitan la recaudación de la ANSES y comprometen a las provincias. Massot adelantó que intentarán modificar el dictamen oficialista y, si no lo logran, votarán en contra, al tiempo que estimó que la votación general se dará entrada la noche y el debate continuará hasta la madrugada, ya que aún restan tratar otras dos leyes.

Desde el oficialismo, la defensa del proyecto fue enfática. La diputada libertaria Juliana Santillán afirmó que el Presupuesto 2026 “es la base para avanzar en reformas estructurales” y rechazó las críticas opositoras, a las que acusó de aferrarse a un modelo que fracasó. Sostuvo que se trata de un presupuesto equilibrado, orientado al crecimiento con inversión privada, sin nuevos impuestos y con un eje claro en la consolidación del superávit fiscal. “Cuando no hay equilibrio, el costo lo pagan los jubilados y los sectores más pobres”, señaló, y destacó que las jubilaciones crecerían un 5% real. Sobre las universidades, defendió la derogación del financiamiento automático al afirmar que el proyecto prioriza la eficiencia y busca que los recursos “lleguen donde tienen que llegar”.

Las críticas más duras llegaron desde sectores de la oposición dura. El diputado santafesino Esteban Paulón advirtió que el proyecto implica un fuerte retroceso y cuestionó la narrativa oficial sobre un supuesto acercamiento a modelos de países desarrollados. “Con este presupuesto quieren llevarnos a 1880”, ironizó, y denunció que se desinvierte en las personas, en la producción y en la infraestructura. Para el legislador, se trata de un proyecto “reaccionario” que profundiza desigualdades y no ofrece respuestas a la mayoría de los argentinos.

Con el debate todavía abierto y posiciones muy enfrentadas, la votación del Presupuesto 2026 aparece cada vez más cerca, pero el clima anticipa una larga madrugada en Diputados, con cruces intensos y definiciones que marcarán el rumbo económico y político del próximo año.