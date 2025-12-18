Cada año cientos de jóvenes eligen pasar las fiestas en espacios públicos de la ciudad, donde se organizan juntadas o reuniones entre amigos. Algunos de los espacios más elegidos son el Paseo de la Costa, el parque Jaime de Nevares, el centro neuquino, entre otros puntos.

Tanto jóvenes como adultos se concentran en distintos espacios, después del brindis de Navidad y Año Nuevo, para ver a sus amigos, seguir tomando o salir a alguna fiesta. Una modalidad instalada es la de asentarse en la vía pública, con bebidas, y pasar toda la noche allí, con música y en grupos.

Si bien es una situación ya conocida, los problemas no dejan de existir. Desde peleas entre bandas hasta adolescentes sumamente alcoholizados. A esto también se suma la cantidad de basura y desechos que quedan y deben ser recolectados al día siguiente.

Desde la Subsecretaría de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, comentó con Radio Mitre Patagonia, cómo han sido los festejos en años anteriores y qué operativo suelen desplegar frente a estas fechas especiales.

La limpieza tras las fiestas

Haspert comentó que siempre la Subsecretaría, el 25 de diciembre y el 1 de enero, montan tareas de limpieza en los sectores donde se acumula más gente. Focalizando en espacios recreativos, como el Parque Jaime de Nevares, donde el año pasado se juntó una gran cantidad de residuos luego de que cientos de jóvenes celebren las fiestas allí por la noche.

"Las costas de los ríos son operativos que hay que tenerlos en cuenta tanto para el 25 como para el 1, más el 1, queda muchísima cantidad de envases, de vidrio, de plástico, vasos, muchas bolsas, mucho nylon. Ya sabemos lo que significa ese residuo liviano pegado al río”, advirtió Haspert, indicando que una brisa logra meter todos esos residuos en el agua y contamina el río.

Además destacó que la Isla 132 está equipada con papeleros y con contenedores para evitar que la basura se arroje en el piso o en el río. En cuanto a la colocación de más contenedores, opinó que los que están son suficientes para aguantar la cantidad de residuos.

Expresó que la mayoría de los grupos se concentran con sus amigos en un lugar y tiran todo allí para no moverse tanto, que es lo que notaron que ocurrió en los festejos de fin de año en 2024. “Fue impresionante la cantidad de residuos que quedó después del festejo de Año Nuevo en Jaime de Nevares”.

Para estos próximos festejos de Nochebuena y Año Nuevo, las autoridades planean desplegar amplios operativos con maquinaria para asegurar que todos esos residuos sean recolectados. Además de esto apelan a la concientización ciudadana y a la responsabilidad a la hora de festejar en la vía pública.