Tras señales positivas, ATEN aprobó la oferta salarial del Gobierno de Neuquén

Esta resolución se produce luego de que en los últimos días varias seccionales —especialmente del norte y zonas rurales— hubieran marcado una tendencia favorable hacia el acuerdo, lo que anticipaba una salida positiva al conflicto paritario docente

¿Qué cambió en la negociación?

En las últimas semanas, ATEN había debatido intensamente la oferta oficial, que fue considerada por muchos dirigentes y afiliados como superadora respecto de las propuestas iniciales, ya que incluyó mejoras solicitadas por el gremio y mecanismos que buscan preservar el poder adquisitivo frente a un contexto económico complejo.

Las asambleas realizadas en múltiples seccionales reflejaron una mayoría que terminó inclinándose por aprobar el ofrecimiento del Ejecutivo provincial, abriendo así el camino para un acuerdo definitivo que pone fin a días de incertidumbre en torno a las condiciones salariales docentes para 2026.

Qué incluye el acuerdo que ahora fue aprobado

Entre los puntos clave del acuerdo figuran:

Actualización salarial trimestral atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) , con el objetivo de que los ingresos de los docentes acompañen la evolución de la inflación durante 2026.

Bonos extraordinarios no remunerativos y no bonificables , que otorgan alivio adicional a los ingresos de los trabajadores.

Garantías sobre beneficios ya vigentes, como la continuidad de fondos y adicionales que son importantes para el sector educativo.

Estos elementos —que habían generado señales positivas en las asambleas previas— jugaron un rol central para que la mayoría de los afiliados respaldara la decisión de aceptar la oferta.

Impacto en el sistema educativo

La aprobación de la propuesta permite despejar gran parte de la incertidumbre que venía afectando al sistema educativo neuquino. Tras semanas de negociación, este avance actúa como un punto de inflexión que posibilita la normalización del calendario escolar y evita posibles interrupciones en el ciclo lectivo, una preocupación constante entre docentes, familias y autoridades educativas.

Desde el Gobierno de Neuquén se valoró la decisión de ATEN como una señal de responsabilidad institucional, resaltando que la propuesta se construyó entendiendo el contexto económico provincial y nacional, con la finalidad de brindar previsibilidad para el sector docente sin descuidar las posibilidades fiscales de la provincia.

Una resolución que pone fin a la etapa de disputa

La aceptación por parte de ATEN consolida un acuerdo que venía madurando desde instancias previas de diálogo y análisis gremial. Si bien en algunos sectores del sindicato se plantearon debates y objeciones, el resultado final marca un paso adelante para encauzar la relación entre el gremio y el Ejecutivo provincial, en un momento clave para la educación pública en Neuquén.

En ese marco, el gobierno que encabeza Rolando Figueroa logró leer a tiempo el escenario, sostener el diálogo y conducir la negociación hacia un entendimiento temprano que atendió tanto las necesidades del Estado provincial como las legítimas demandas de los trabajadores.