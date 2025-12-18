La Legislatura de Río Negro volverá a ser escenario hoy, de decisiones clave: se debatirá un paquete fiscal que marcará el rumbo económico de la provincia en 2026. Entre los proyectos centrales figuran la modificación al Código Fiscal y Leyes Base, la Ley Impositiva Anual y el Presupuesto 2026, que promete alivio en impuestos para los vecinos y un gasto público que superará los 3,3 billones de pesos.

La discusión no es menor. El oficialismo asegura que, lejos de aumentar la carga tributaria, el paquete fiscal traerá un respiro para los bolsillos rionegrinos. El impuesto automotor e inmobiliario, dos de los tributos que más afectan a la mayoría de los contribuyentes, tendrán menos peso que en 2025 si el proyecto logra aprobación.

Pero hay un punto que se lleva todas las miradas: la reducción al 1% de la alícuota de Ingresos Brutos para transporte y distribución de energía eléctrica, gas natural y combustibles gaseosos por tuberías. De concretarse, no solo se aliviarán las facturas de luz y gas que reciben los vecinos, sino que Río Negro pasará a tener la tasa más baja del país en ese sector. Un dato que el oficialismo quiere mostrar como bandera política.

En paralelo, el Impuesto Automotor mantendrá topes al tributo anual, con incrementos inferiores a la inflación estimada y un límite máximo del 25% respecto de 2025. Además, se ratifica la exención del 50% para vehículos eléctricos e híbridos, un guiño a la movilidad sustentable que busca instalarse en la agenda provincial.

El paquete también premia a los cumplidores. Quienes paguen en término y sin deudas tendrán una bonificación del 5% en Inmobiliario y Automotor. Si el pago es anual y total, el beneficio trepa al 20%. Y si además se adhiere al débito automático, se suma un 10% extra. Todos los descuentos son acumulativos, lo que convierte a la puntualidad en un verdadero negocio para los contribuyentes.

Respecto al Impuesto de Sellos, se prevé una actualización del 25% en importes fijos para determinados actos, pero se mantiene la tasa cero para la compra de utilitarios 0km destinados a actividades productivas y de transporte. También se introduce una modificación que evita el pago múltiple cuando se pactan varias garantías personales en una misma operación.

El otro gran capítulo es el Presupuesto 2026. El proyecto contempla un total de 3,3 billones de pesos, un crecimiento del 34% respecto del ejercicio anterior. El gasto se elevará en un 55%, con la mira puesta en recuperar la obra pública, hospitales y rutas. La seguridad también aparece como prioridad: el 13% del monto irá destinado a esa área, según la propuesta del Ejecutivo provincial.