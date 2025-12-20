Juan Sebastián Verón volvió a demostrar que su vínculo con Estudiantes excede cualquier protocolo. Sancionado por la AFA y sin poder ejercer funciones como presidente, La Brujita encabezó la caravana rumbo a San Nicolás y viajó en uno de los micros junto a hinchas, familiares y allegados para acompañar al Pincha en la final frente a Platense por el Trofeo de Campeones.

El exvolante se subió al micro número 11, una coincidencia cargada de simbolismo por el dorsal que lo identificó durante gran parte de su carrera. Desde allí partió la delegación de simpatizantes que tuvo como punto de encuentro el estadio de Estudiantes, en una jornada atravesada por la ilusión de cerrar el año con otro título.

No es la primera vez que Verón adopta este rol. Ya lo había hecho días atrás en Santiago del Estero, cuando presenció desde la platea la final ante Racing por el Torneo Clausura, consagración que le permitió al conjunto platense acceder a este duelo decisivo frente al Calamar.

La sanción que pesa sobre el presidente del Pincha es de seis meses sin poder ejercer su cargo, motivo por el cual no contará con el lugar protocolar reservado a las autoridades del club y deberá seguir el partido desde las gradas del estadio Único de San Nicolás. La pena se originó por el recordado episodio del pasillo a los jugadores de Rosario Central, cuando el plantel de Estudiantes permaneció de espaldas en señal de repudio al título del Canalla por la Tabla Anual.

Mientras acompaña al equipo desde afuera, Verón ya anticipó que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo para apelar la sanción, al considerar arbitraria la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA, que lo señaló como responsable de aquella manifestación.

Con las 16 mil entradas asignadas a Estudiantes completamente agotadas y cerca de nueve mil localidades para Platense, San Nicolás será escenario de una nueva final cargada de expectativas. Y allí estará Verón, sin traje ni palco, pero al frente del viaje, como un hincha más, buscando cerrar el año con otra vuelta olímpica.