El 2025 llegó a su fin para el mundo del tenis con la consagración de Carlos Alcaraz en el ATP Finals. Sin embargo, el gran protagonista fue el calor. Es por eso que la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) anunció nuevas regulaciones para enfrentar las temperaturas extremas, que entrarán en vigencia en 2026, con el objetivo de proteger la salud de los jugadores y mejorar las condiciones generales dentro y fuera de la cancha.

La decisión llega tras una temporada marcada por el calor y los reclamos de varios protagonistas. La principal novedad es que los partidos del circuito masculino al mejor de tres sets podrán suspenderse cuando el Índice de Estrés por Calor (WBGT, por sus siglas en inglés) supere los 32.2 °C. A su vez, si ese indicador marca 30.1 °C o más durante los dos primeros sets, se habilitarán medidas de enfriamiento para los jugadores.

Además, se incluirán intervalos de hasta diez minutos, durante los cuales los tenistas podrán hidratarse, ducharse, cambiarse de ropa y recibir asistencia médica, siempre bajo supervisión del equipo sanitario del torneo. También se permitirá el asesoramiento técnico por parte de los entrenadores. "La nueva regla ofrece un enfoque estructurado y con respaldo médico para gestionar el calor extremo", informó el organismo. Se busca un balance entre el cuidado de los protagonistas y una mejora en las condiciones para árbitros, recogepelotas, trabajadores del torneo y el público.

El Masters 1000 de Shanghai fue uno de los torneos que expuso la urgencia del tema. Durante esa competencia, varios jugadores se vieron afectados por el calor agobiante, entre ellos Novak Djokovic, quien tuvo vómitos durante su partido ante Yannick Hanfmann y no ocultó su malestar al respecto. "Es lo mismo para todos, pero es brutal. Hay un 80% de humedad todos los días. Para mí, biológicamente, es más difícil. Pero tuve que luchar contra la tormenta hoy", expresó el serbio.

La situación también golpeó a jugadores sudamericanos. Francisco Comesaña debió esforzarse al máximo en su encuentro frente a Lorenzo Musetti, y Terence Atmane directamente se descompensó en su partido con Camilo Ugo Carabelli, lo que derivó en su eliminación. Estas nuevas normas llegan después de un año exigente en lo físico y buscan anticiparse a condiciones cada vez más frecuentes en un calendario que no da respiro.