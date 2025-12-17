La extensa crisis institucional que vive San Lorenzo sumó un capítulo que puede ser un punto de inflexión de aquí en más: la Comisión Directiva del Ciclón volvió a producir la acefalía y dejó sin efecto la presidencia de Marcelo Moretti. Luego de una larguísima y tensa reunión dirigencial, se llegó al número de renuncias necesarias para que el mandatario, investigado por "administración infiel", deje de manejar los destinos de la institución de Boedo. A la espera de lo que pueda suceder, todo indica que el próximo paso es llamar a elecciones anticipadas.

Hace minutos, el club sacó un comunicado oficial dando a conocer la situación. "San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social", fue parte del mensaje que luego cita las renuncias de Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nördenstrom.

Recordemos que la mayoría de estos dirigentes había presentado su renuncia para producir la acefalía el pasado 16 de septiembre, reunión que la Justicia resolvió anular por irregularidades y que permitió a Moretti continuar en el cargo. Si bien el mandatario asegura que impugnará el acta e intenta seguir resistiendo con el argumento de que tiene el apoyo de AFA, con Claudio Tapia a la cabeza del mismo, por el momento deberá abandonar el cargo a dos años de haber asumido, con un San Lorenzo que tiene actualmente 14 inhibiciones de distinta índole.

Un grupo de hinchas se manifestó

Durante el día, y hasta cerca de las 21, varios simpatizantes del Ciclón se acercaron al Nuevo Gasómetro para expresar su enojo con la crisis del club, con el presidente como blanco de los insultos, aunque también sonó el "que se vayan todos", en referencia al resto de la cúpula dirigencial. Los miembros de la CD que se unieron a Moretti y no presentaron su dimisión fueron el propio mandatario y los vocales Néstor Ortigoza (ídolo del club y muy cercano a Tapia), Alejandro Tamer, Alan Navarro, Emiliano Rodríguez, Sergio Costantino y Christian Evangelista.