Cipolletti ya está lista para vivir la Navidad con todo. La ciudad armó una agenda cargada de propuestas gratuitas para que nadie se quede afuera: música, danza, juegos, Papá Noel en las calles y un show aéreo que promete ser inolvidable.

La fiesta arranca temprano el viernes 19, desde las 18 horas, Papá Noel recorrerá la ciudad arriba del camión de los Bomberos Voluntarios, saludando a los chicos y recibiendo cartas. Una hora más tarde, el Parque del Complejo Cultural se convertirá en un punto de encuentro para las familias, con espectáculos en vivo, actividades artísticas y espacios pensados para las infancias.

Pero el plato fuerte llega a las 22, cuando la compañía de danza aérea Elevé, reconocida a nivel internacional, presentará “Navidad en las Estrellas”. Será un show de 60 minutos que transformará el cielo cipoleño en un escenario de luces, música y movimiento. La puesta incluye un árbol navideño iluminado, danza vertical y proyecciones que harán vibrar a todos los presentes.

La propuesta busca recuperar el espíritu navideño como momento de encuentro y emoción. Además, las Escuelas Municipales mostrarán el trabajo artístico que realizan durante todo el año, reforzando el orgullo cultural de la ciudad.

El viernes 19, el cielo de Cipolletti se transformará con “Navidad en las Estrellas”, un espectáculo aéreo que promete sorprender a todos.

Fundada en 2009, es una compañía artística de danza aérea reconocida en el mundo. Con cientos de shows presentados y estructuras únicas. Vincula expresiones como la música, el teatro, la danza y las artes visuales con narrativa, ingeniería, tecnología y, sobre todo, creatividad. Cada diciembre, élevé Danza presenta un espectáculo que da la bienvenida a la temporada navideña. Un evento que crece en concurrencia, edición a edición, y busca transformarse en una tradición navideña.