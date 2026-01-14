Las Colonias de verano de la Municipalidad de Neuquén están en pleno desarrollo en los diferentes establecimientos de la ciudad. Para este 2026 se sumó el hockey en forma de Taller, buscando no solo sumar jugadores, sino incorporarlo en los barrios y llegar a realizar campus para la próxima temporada.

La disciplina busca llegar más allá de lo federativo, con el crecimiento en infraestructura en los diferentes barrios, el área de deportes convocó a Alberto Cabezas, reconocido DT de Hockey en la zona a encabezar el proyecto, que hoy funciona en forma de taller en las Colonias de verano.

“Una de las primera cosas que propuse fue incorporar esto a las colonias como taller y que el año que viene esté en forma de campus” expresó Cabezas, agregando demás que la idea es “meternos en los barrios y los chicos conozcan la activad para después volcarse en las escuelitas”.

Desde su inicio en las colonias, se pudo detectar un entusiasmo importante por parte de los chicos, que se suman y muestran condiciones iniciales “Nosotros le damos todos los materiales, y se dan cuenta que no es difícil. Los varones muestran una gran facilidad en los movimientos “expresó.

Los talleres van rotando de escenario, enseñando lo básico del nivel inicial dentro de las colonias que van de 10 a 13 hs.

Alberto Cabezas, reconocido formador de hockey en la región

Alberto Cabezas es uno de los grandes formadores que tiene el hockey provincial. Hizo su carrera como jugador en Independiente, club donde se formó y dio sus pasos como DT, formando gran cantidad de chicas que hoy están en primera. Como Técnico cosechó grandes logros no solo en la institución roja, sino también con el seleccionado neuquino

“Era lo que me faltaba dentro del deporte, al federado di mucho y me faltaba la parte social que es la que debemos llenar para lograr hacer crecer en el hockey. Hoy es otra realidad y la idea de darle ese impulso a lo social, ya que en Neuquén están dadas todas las posibilidades en infraestructura” destacó.

La entrevista a Alberto Cabezas: