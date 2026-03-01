El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la provincia del Neuquén tendrá un domingo marcado por la inestabilidad, con lluvias aisladas, tormentas y fuertes ráfagas de viento en distintas localidades. La temperatura más alta se registrará en Neuquén capital, donde se prevén 32 grados por la tarde, mientras que en la zona cordillerana persistirán las precipitaciones intensas.

Para quienes circulen por rutas provinciales o realicen actividades al aire libre, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales, prever demoras y asegurar objetos ante la posibilidad de viento intenso.

Pronóstico en Neuquén capital

En Neuquén capital, la madrugada comenzará con lluvias aisladas y 20 grados, con viento del oeste entre 13 y 22 km/h. Por la mañana el cielo estará mayormente nublado, con 23 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la tarde se esperan tormentas aisladas, con una máxima de 32 grados y viento del noroeste con ráfagas de hasta 59 km/h. Hacia la noche continuarán las tormentas, con 28 grados y viento del oeste entre 32 y 41 km/h, también con ráfagas cercanas a los 59 km/h.

Condiciones en el interior de la provincia

Zapala

En Zapala, la jornada iniciará nublada, con 16 grados y viento del oeste. Con el correr de las horas aumentará la intensidad del viento, especialmente por la tarde, cuando se prevén lluvias aisladas, 27 grados y ráfagas de hasta 78 km/h. Por la noche, las ráfagas podrían alcanzar los 87 km/h, con 19 grados y precipitaciones aisladas.

San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes, el domingo estará atravesado por lluvias durante todo el día. Se anuncian lluvias aisladas en la madrugada y mañana, con temperaturas entre 11 y 12 grados. Por la tarde y noche se intensificarán las precipitaciones, con lluvias fuertes, una máxima de 20 grados y ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h y 87 km/h respectivamente.

Chos Malal

En Chos Malal, la madrugada será parcialmente nublada, con 15 grados. Hacia la tarde se esperan lluvias aisladas y una máxima de 28 grados, con viento del noroeste y ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche continuarán las precipitaciones aisladas y las ráfagas podrían alcanzar los 87 km/h.