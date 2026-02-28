El nativo de Comodoro Rivadavia, Pablo Barrientos regresó a San Lorenzo de Almagro, y será el presidente de fútbol profesional en un puesto ad honorem, según reveló la institución en un comunicado oficial.

Luego del anuncio de la salida del colombiano Carlos "La Roca" Sánchez, quién dejará su cargo como mánager este sábado 28 de febrero que finaliza su vínculo con la entidad santa, el club anunció la vuelta del "Pitu" desde este lunes 2 de marzo.

El ex futbolista de 41 años -quien tuvo tres etapas en Boedo y fue parte de la histórica coronación en la Copa Libertadores 2014- ya tuvo su encuentro con el entrenador principal de la la entidad Damián Ayude y el plantel. Lo acompañaron el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz.

"Esta decisión se basa en la convicción de que Pablo, profundamente identificado con nuestros colores y con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, puede aportar su experiencia y su conocimiento del vestuario para fortalecer el proyecto deportivo del Club", afirmaron desde San Lorenzo.

Pitu" dejó la presidencia de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y se radicó en Buenos Aires para trabajar en San Lorenzo

Además, resaltaron que tendrá el objetivo de acompañar al plantel "aportando su experiencia y colaborando para que el equipo cuente con las condiciones necesarias para trabajar de la mejor manera". Y agregó: "Asimismo, asumirá la función de coordinar la logística deportiva y actuar como nexo directo entre la Comisión Directiva y el equipo profesional, contribuyendo a ordenar y mejorar la estructura del fútbol profesional".

"La designación es una determinación institucional que va a ser presentada en la próxima reunión de Comisión Directiva en el marco de un plan de trabajo orientado a consolidar un proyecto serio, responsable y sostenible, priorizando siempre los intereses de San Lorenzo y de sus socios", sentenció.

El chubutense tuvo tres ciclos en el club de Boedo: debutó en Primera en 2003 (estuvo hasta 2006), regresó cedido a préstamo en 2008 y luego jugó entre 2014 y 2016. En esa etapa, conquistó la Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015. Ahora, regresa a la institución para ser presidente del fútbol profesional.

Cabe aclarar, que hasta hace un par de semanas. Barrientos era el presidente de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, puesto al que renunció para radicarse en Buenos Aires y asumir en su nueva función en la entidad de Capital Federal.