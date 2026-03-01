Paso firme rumbo al campeonato. El Inter de Milán derrotó 2-0 al Genoa CFC por la 27ª fecha de la Serie A y dio otro golpe de autoridad en su camino hacia el Scudetto.

El equipo nerazzurro resolvió el partido con eficacia y contundencia. A los 30 minutos del primer tiempo, Federico Dimarco abrió el marcador con una volea cruzada tras una asistencia precisa de Henrik Mkhitaryan. Ya en el complemento, Hakan Calhanoglu amplió la diferencia a los 70 minutos con un penal ejecutado con categoría, abriendo el pie mientras el arquero se arrojaba al lado opuesto.

La victoria tuvo un matiz particular: el argentino Lautaro Martínez no fue parte del encuentro debido a una lesión que lo mantiene en recuperación desde hace poco más de una semana. El delantero, capitán y máximo referente ofensivo del Inter, es uno de los pilares del equipo en la temporada y su ausencia no pasó inadvertida, aunque el líder volvió a demostrar solidez colectiva.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Cristian Chivu alcanzó los 67 puntos y le sacó 13 de ventaja al AC Milan, su inmediato perseguidor, que todavía debe un partido. En la tercera posición aparece el SSC Napoli con 53 unidades, luego de su triunfo agónico ante Hellas Verona.

Más allá de la reciente eliminación en la Champions League frente al Bodo/Glimt, el Inter sostiene un andar arrollador en el ámbito local. Ocho victorias consecutivas y una diferencia amplia en la tabla lo colocan a un paso de un nuevo título en Italia.

La recta final se acerca y, con Lautaro en proceso de regreso, el líder sabe que tiene margen y jerarquía para sostener la ventaja. El Scudetto empieza a tomar forma en Milán.