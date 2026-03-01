¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 28 de Febrero, Neuquén, Argentina
Regionales

CALF anunció dos cortes, uno de 7 horas: en qué zonas y horarios

Marzo arrancará con cortes programados de energía en la ciudad de Neuquén. Las interrupciones serán para remodelar la línea troncal de media tensión.

Por Nicolás Alvarez

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 21:15
La Cooperativa CALF comunicó que este domingo 1° de marzo se realizarán dos interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la capital provincial.

Desde la entidad solicitaron a los vecinos tener en cuenta los horarios informados para prevenir inconvenientes en actividades comerciales y domiciliarias.

De 6:00 a 8:30

  • Zona afectada: desde Belgrano hasta Juan B. Justo, entre Catriel y Mascardi.

  • Motivo: remodelación de la línea de distribución troncal de media tensión.

De 6:00 a 13:00

  • Zona afectada: desde Rufino Ortega hasta Combate de San Lorenzo, entre Dr. Ramón y Belgrano.

  • Motivo: remodelación de la línea de distribución troncal de media tensión.

Según se indicó, los trabajos fueron autorizados por el órgano de control municipal correspondiente.

Por qué se realizan los trabajos

CALF explicó que las tareas apuntan a la remodelación de la línea troncal de media tensión, infraestructura clave para el abastecimiento eléctrico en sectores residenciales y comerciales de Neuquén.

Este tipo de intervenciones requiere la suspensión temporal del suministro para garantizar la seguridad de los operarios y la correcta ejecución de las obras.

