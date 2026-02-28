Desde el banco de suplentes, Julián Álvarez volvió a convertirse en el héroe del Atlético Madrid en su visita a Real Oviedo por la 26ª fecha de La Liga que terminó en victoria del visitante por 1 a 0.

El tanto del argentino llegó en el cuarto minuto de tiempo adicionado al reglamentario, luego de un enganche dentro del área y rematar bajo de derecha, inalcanzable para el arquero Aarón Escandell.

Su salida del 11 inicial sorprendió en la previa para un nombre que viene el alza después de una extensa sequía. Son muchos los rumores alrededor de la relación entre el 9 y el técnico Diego Simeone, pero el delantero de la Selección campeona del mundo comienza a responder con goles en el tramo decisivo.

Para Lionel Scaloni es una buena noticia el momento en alza del ex River ya que se viene la finalísima con España y no contará con Lautaro Martínez porque está lesionado en Italia.

Detrás de los gigantes

Con la victoria, Atlético se asegura seguir detrás del Barcelona y el Real Madrid. Los catalanes también jugaron hoy y golearon a Villarreal 4 a 1 como local.

El lunes en el Santiago Bernabeú se presentará el escolta recibiendo a Getafe. Más allá de los tres puntos conseguidos en el final, el Colchonero no pudo darle alcance a su clásico rival que aún tiene una ventaja de 9 unidades.