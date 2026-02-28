La construcción de la nueva Avenida Mosconi avanza por etapas en un corredor de 2,5 kilómetros que permanece operativo mientras se ejecutan los trabajos. En ese marco, la Cooperativa CALF acompaña el desarrollo con intervenciones técnicas destinadas a asegurar la continuidad y seguridad del servicio eléctrico.

La obra comenzó en el sector 4, comprendido entre las calles Linares y Gatica. Ese tramo fue adjudicado a las empresas CN Sapag y RJ Ingeniería. Los trabajos no se realizan en simultáneo en toda la traza, sino de manera escalonada.

Intervención en red subterránea

En el primer tramo, iniciado desde calle Chubut, CALF debió intervenir el sistema de alumbrado público, cuya red es completamente subterránea. Las tareas incluyeron la desafectación de instalaciones existentes, la provisión de alimentación eléctrica temporaria en sectores que podían quedar sin iluminación y el retiro de luminarias.

Hasta el momento, se retiraron aproximadamente 88 artefactos. Según se informó, las luminarias desmontadas se encuentran en buen estado y serán reutilizadas, optimizando recursos.

Segunda y tercera etapa

La segunda etapa comenzó en el sector comprendido entre Avenida Olascoaga y Don Bosco. Días después, se inició la tercera etapa en el trayecto entre Don Bosco y Gatica.

Garantizar seguridad vial

En ambos sectores, el personal de CALF volvió a intervenir la red subterránea de alumbrado público, realizando la desafectación, el retiro de artefactos y la provisión de energía eléctrica provisoria para las columnas que debían permanecer encendidas.

Además, se garantizó el suministro eléctrico para la señalética vinculada a desvíos y retomes de la ruta, con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de seguridad vial mientras continúa la ejecución de la obra.

Una obra estratégica para Neuquén

La nueva Avenida Mosconi es considerada una obra estratégica para el crecimiento y la transformación urbana de la ciudad. La intervención de CALF permite que el proyecto avance sin afectar la prestación del servicio eléctrico en un corredor clave para la circulación.

El acompañamiento técnico y operativo de la Cooperativa resulta central para sostener la infraestructura eléctrica existente y preparar el sistema para futuras adecuaciones.