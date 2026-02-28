En el Libertadores de América y por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 20, con arbitraje del neuquino Darío Herrera.

EL paso del equipo de Gustavo Quinteros por Mendoza no fue el esperado: derrota contra Independiente Rivadavia por 3-2, y empate sobre el final con Gimnasia; detuvieron el andar de crecimiento del rojo en el inicio del torneo, donde había cosechado 3 triunfos y dos empates.

Para esta jornada, vuelve a Avellaneda, donde el único objetivo es volver a sumar de a tres y seguir metido en la pelea por los primeros puesto de arriba, donde está 7mo en el grupo A con 10 puntos, a cinco de los líderes Vélez y Estudiantes. La única duda para el juego será si vuelve Kevin Lomónaco al 11 inicial en lugar de Juan Fedorco, quien lo remplazó en el segundo juego en Mendoza.

EL Avellaneda están alerta por Ávales, donde el delantero aún es pretendido por el Fluminense

De visita estará el equipo Central Córdoba de Lucas Pusineri, de andar irregular y un comienzo negativo, donde además quedó rápidamente eliminado de Copa Argentina. En los dos últimos juegos logró escalar posiciones igualando con Tigre 0-0, y después superar a Talleres por 2-0.

En la actualidad está décimo segundo con 8 unidades, producto de dos triunfos, dos empates y tres derrotas. El último triunfo ante la T, lo dejó apenas dos unidades de la zona de clasificación.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Datos del partido:

Hora: 20:00

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini