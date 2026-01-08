Por la semifinal de la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudita, Real Madrid superó al Atlético 2 a 1 con gol de Federico Valverde al minuto del partido y del brasileño Rodrygo a los 10 del complemento..

Dos de los mejores equipos españoles llegaron a la cita después de lo hecho en la temporada 2025/2025. El Madrid como escolta liguista y finalista de la Copa del Rey que se llevó Barcelona y el Colchonero por tabla general Liguista, ya que los dos más poderosos del país ibérico se repartieron todo en la última campaña: Liga y Copa del Rey.

Como el nuevo formato de la Supercopa contempla la presencia de 4 equipos, el fixture se completa por tabla anual, pero en los términos deportivos históricos, este ha sido un trofeo que se debió haber por supremacía a favor de los catalanes, los últimos dueños de todo.

El Real marcó rápidamente la diferencia, a la salida de un tiro libre que ejecutó el uruguayo Valverde desde una posición lejana, recta al arco, que se terminó colando por el ángulo superior derecho.

El Atlético sufrió el segundo en su contra a los 10 del complemento, por intermedio del brasileño Rodrygo, quien ha recuperado el terreno deportivo perdido en el club, por el cual estuvo a punto de emigrar. El sudamericano recibió el pase de Valverde en cortada y logró filtrarse a pura velocidad por la zaga central del Atlético que sólo vio de cerca la definición cruzada del número 11.

Los Colchoneros tuvieron rápida reacción porque sólo 3 minutos más tarde, el noruego Alexander Sorloth aprovechó el desborde con centro del argentino Giuliano Simeone por la derecha para descontar de cabeza.

En el Atlético los únicos argentinos titulares fueron el propio Simeone y Julián Álvarez, mientras que Franco Mastantuono estuvo en el banco de suplentes del Real Madrid.

El ex River ingresó en los últimos 6 minutos, como reemplazo de Rodrygo, muy poco en el plano personal proyectando hacia la Copa del Mundo, un objetivo que no será sencillo.

Formaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcaos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Madrid: Thibauot Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camvinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinicius; Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.