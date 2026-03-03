El seleccionado argentino Los Pumas 7s ya tienen horarios confirmados para el Seven de Vancouver que tendrá lugar el sábado 7 cuando será debut a las 15.57 (horario de Argentina) y proseguirá el domingo 8 de marzo.

La próxima parada para los dirigidos por Santiago Gómez Cora será en tierras canadienses y formará parte del Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia. El conjunto albiceleste se consagró con el oro en las últimas cuatro ediciones y lleva un invicto de más de cinco años en Vancouver.

Todos los partidos serán el sábado 7 de marzo y corresponden a horario Argentina

vs Australia, a las 15.57

vs Fiji a las 20.07

vs Francia a las 23.34

Particular anuncio de los horarios de los partidos de Los Pumas 7s

Santiago Gómez Cora, el head coach, habló en el canal DeporTV en la antesala de las siguientes etapas. “Si bien nos seguimos llamando Pumas Seven, tenemos un equipo nuevo que se está formando y está creciendo. Tenemos que hacer el duelo del otro equipo y volver a hacer esto”, mencionó al respecto.

"Estamos trabajando más sobre acciones de rugby, no tanto sobre estructuras. las estructuras ayudan a ganar confianza, pero las herramientas técnicas dan un salto de calidad", añadió.

En relación al recambio profundizó: "Somos conscientes de que la experiencia es el factor diferencial en el Circuito Mundial de Seven, es casi una regla matemática. Normalmente, después de un Juego Olímpico se cambian cuatro o cinco jugadores, nosotros no hicimos ningún recambio y al año siguiente cambiamos siete jugadores y eso lo estamos pagando muy caro".