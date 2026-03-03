La defensa de Gloria Ruiz presentó una impugnación contra la resolución del juez de garantías Juan Guaita del pasado 5 de febrero en la cual rechazó el pedido de restitución de su camioneta que fue secuestrada en el marco de la investigación de la Fiscalía de delitos económicos en la que se la investiga por delitos contra la administración pública.

El Tribunal de Impugnación integrado por la jueza Patricia Lupica Cristo y los jueces Nazareno Eulogio y Federico Sommer, declaró inadmisible el planteo ya que al tratarse de una cuestión sobre medidas cautelares (en este caso pecuniaria) se debió solicitar una audiencia de revisión previamente y no directamente un recurso ante el Tribunal de Impugnación.

La jueza Patricia Lupica Cristo.

Además, dijeron que al no tratarse de una decisión que afecte garantías constitucionales, ni de una resolución que cause un agravio irreparable, el recurso no podía ser admitido por otras causales en dicha instancia.

En este caso se trataba de una medida cautelar pecuniaria, la cual es impugnable pero solo si previamente dicha decisión era confirmada por un Tribunal Revisor. Lo cual no había sucedido.

Por dichos motivos la impugnación de la defensa fue declarada inadmisible, manteniéndose el vehículo secuestrado a la espera del resultado del proceso.