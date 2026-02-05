Biguá se quedó con el partido y el clásico neuquino de la 8ª fecha del Clausura en la Liga Federal femenina de básquet, luego de imponerse a Independiente por 79 a 74 con otra gran noche de Agustina Jourdheuil.

La interna fue la goleadora del partido con 28 puntos, pero además bajó 12 rebotes. Con esta victoria, el Albiverde estiró su récord a 3 victorias y 5 derrotas, mientras que el Rojo quedó con un 50% de eficacia hasta el momento.

El cruce de ciudadanas estuvo picante hubo sanciones de faltas técnicas y hasta alguna antideportiva, en medio de un clima caliente en las tribunas, ocupadas por unas 800 personas de ambas instituciones.

Independiente pasó a ganarlo 67 a 62 ya en el último cuarto, pero fue el momento en que apareció la goleadora para llevar calma con tres triples consecutivos. La base Agustina García también estuvo muy bien en el equipo ganador, aportando 23 puntos. En Independiente destacó por su golero Martina Torres que anotó 23 y Lourdes Briones que se marcó 19.

Próximos partidos

Por el lado de Biguá, el próximo partido será el 14 de febrero, nuevamente en el Ruca Che, y recibiendo nada menos a que a Ferro. El Rojo recibirá es mismo día a el Talar en el último turno.

Al día siguiente , los mismos equipos saltarán a la cancha pero el Rojo será quien vaya contra Ferro y Biguá contra El Talar.