Domingo 01 de Marzo, Neuquén, Argentina
Conferencia Sur

Independiente cumple pero Biguá no levanta en la Liga Nacional

En la doble fecha disputada en el Ruca Che, las Rojas sacaron un valioso triunfo ante Lanús que las deja bien posicionadas. Por su parte Biguá, cayó por duplicado y se complica.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 12:30
Raviolo, pieza clave en el rojo que siguensumando triunfo

Se jugó una nueva doble fecha de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquet femenino en el Ruca Che. Independiente cumplió en su segunda presentación superando a Lanús y consiguiendo su 8vo triunfo, mientras que Biguá no pudo con el poderío de Obras.

Las rojas lograron un triunfo clave de cara a sus aspiraciones dentro de la Liga Nacional, donde ocupa el 5to puesto en la Conferencia Sur con 8 triunfos y 7 derrotas.

Ante Lanús, se impuso por 69-65, con parciales de 12-13, 33-36, y 48-47. Martina Torres con 19 puntos y Laila Raviolo con 15, ambas logrando doble-doble, fueron las destacadas en el equipo local, mientras que en Lanús sobresalió Berenice López con 22 unidades.

Biguá esta complicado de cara a los playoffs

En segundo turno, Biguá volvió a caer de local y sigue en el fondo de la tabla. Las verdes no pudieron ante el gran momento de Obras, que se llevó el triunfo por 76-69, en un juego dominado por la visita, hasta el último cuarto donde las locales achicaron distancia.

Florencia Chagas fue la jugadora más anotadora para el visitante con 19 puntos, mientras que Agustina García para el local con 24 puntos.

Ahora se viene un duelo clave para Biguá, el martes se enfrentará a Rocamora, última en la conferencia, en Entre Ríos, buscando volver al triunfo y conseguir el primero como visitante.

