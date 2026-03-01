Se jugó una nueva doble fecha de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquet femenino en el Ruca Che. Independiente cumplió en su segunda presentación superando a Lanús y consiguiendo su 8vo triunfo, mientras que Biguá no pudo con el poderío de Obras.

Las rojas lograron un triunfo clave de cara a sus aspiraciones dentro de la Liga Nacional, donde ocupa el 5to puesto en la Conferencia Sur con 8 triunfos y 7 derrotas.

Ante Lanús, se impuso por 69-65, con parciales de 12-13, 33-36, y 48-47. Martina Torres con 19 puntos y Laila Raviolo con 15, ambas logrando doble-doble, fueron las destacadas en el equipo local, mientras que en Lanús sobresalió Berenice López con 22 unidades.

Biguá esta complicado de cara a los playoffs

En segundo turno, Biguá volvió a caer de local y sigue en el fondo de la tabla. Las verdes no pudieron ante el gran momento de Obras, que se llevó el triunfo por 76-69, en un juego dominado por la visita, hasta el último cuarto donde las locales achicaron distancia.

Florencia Chagas fue la jugadora más anotadora para el visitante con 19 puntos, mientras que Agustina García para el local con 24 puntos.

Ahora se viene un duelo clave para Biguá, el martes se enfrentará a Rocamora, última en la conferencia, en Entre Ríos, buscando volver al triunfo y conseguir el primero como visitante.