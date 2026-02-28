Este viernes por la noche, en una doble fecha de la Liga Nacional Femenina de básquet para los equipos neuquinos. El estadio Ruca Che, fue escenario de las derrotas de Independiente y El Biguá ante Obras Sanitarias y Lanús, en a doble jornada que se volverá a dar este sábado con los rivales invertidos.

A primera hora en el recinto del barrio San Lorenzo, Lanús derrotó a El Biguá por 59 a 50. Un primer cuarto fue muy disputado, con el conjunto local ganando por poca diferencia (13 a 8), con pocos aciertos desde la zona pintada. En el segundo segmento, el equipo dirigido por Rubén Jaime no logro establecer una ventaja (15 a2 4 en el parcial) y se fue al descanso 28 a 32, sabiendo que no se podía desconcentrar.

En el siguiente periodo comenzó la remontada para los dirigidas por Nicolás Tilloy, ajustando en defensa, yendo a presionar al rival, provocando errores en el traslado de las neuquinas para cerrar en un parcial favorable de 11 a 18 y cerrar el cuarto 39 a 50.

El último estaba para cualquiera, con más aciertos para las del sur de Buenos Aires y con un Biguá desordenado el partido finalizó 50 a 59. Berenice López fue la jugadora más efectiva para el visitante con 10 puntos, mientras que para el local Agustina Jourdheuil convirtió 15 tantos.

También perdieron Las Rojitas

En un partido intenso, Obras derrotó a Independiente por 80 a 68, en una noche que tuvo momentos de paridad. Las máximas goleadoras fueron Agostina Burani y Nicole Tapari, ambas con 14 puntos.

Las rockeras comenzaron mejor, con cuatro triples que marcaron la diferencia en el primer cuarto, donde Nicole Tapari fue clave. Independiente reaccionó en el segundo período con buenas defensas y ataques efectivos para igualar el marcador en 32-32 antes del descanso.

En el tercer cuarto, Obras volvió a tomar el control gracias al dominio en los rebotes ofensivos de Agustina Burani, ventaja que sostuvo hasta el final pese al intento de reacción de las dirigidas por Remolina.

En Independiente se destacaron Martina Torres con 14 puntos y Laila Raviolo con 13, mientras que en Obras las máximas anotadoras fueron Agustina Burani y Nicole Tapari, ambas con 14 unidades.

La competencia continuará este sábado, siempre en el estadio Ruca Che, desde las 18:30, cuando Independiente enfrente a Lanús, y a las 21 con El Biguá ante Obras.