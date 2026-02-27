El Club Atlético Independiente de Neuquén cumple 105 años. La institución capitalina realizó diferentes actividades donde hizo oficial la inauguración de un Gimnasio deportivo para el fútbol, la terminación de un nuevo quincho en zona de tiro, y nuevas iluminarias.

Uno de los clubes que está dentro del programa para fortalecimientos de clubes, hizo oficial la inauguración de un nuevo Gimnasio deportivo en el predio Deportivo La Chacra, ubicado en Chocón al 4000. Del acto, participó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, El intendente de la ciudad, Mariano Gaido; secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli, y el presidente de la institución Gastón Sobisch

.

El espacio de 140 metros cuadrado, cuenta cinco estaciones de ejercitación, espacio para trabajos aeróbico, pesas, anexado a la cancha auxiliar de sintético. Está cubierto en su totalidad por un piso especial de goma, y recubierto por diferentes sectores con fotos de jugadores y equipos históricos que pasaron por la institución. Además, el área tiene baños propios, y una utilería para los elencos de entrenamiento.

Por otro lado, se presentó el nuevo quincho de Tiro al vuelo, sector que también está dentro del predio. El mismo contará con sectores especiales para los diferentes tirados que usan las la fosa olímpica.

A las obras también se le sumó el avance en iluminación de la segunda cancha auxiliar de fútbol y de rugby, que fueron recuperadas, puesta a funcionar con riego por aspersión.

El Club Independiente cuenta desde septiembre del año pasado, con el trazado de la continuidad del Paseo de la Costa, tanto lo peatonal, que rodea la ribera del rio Neuquén, como la vehicular, que cruza por el medio, bien alambrado y señalizado

Josefina Codermatz, y Mariano Gaido, presentes en la inaugración

En la actualidad, la institución capitalina es una de las más representativas en el plano deportivo neuquino. Cuenta con Básquet, fútbol. Hockey, tiro al vuelo, Patín Carrera, Canotaje, Handball, Rugby, Newcom, y la recién agregada Vóley.