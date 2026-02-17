En silencio y con el olfato alerta, “Max” volvió a ser protagonista de un operativo clave contra el narcotráfico. El perro detector de narcóticos fue parte del procedimiento realizado este lunes por la noche en la ciudad de Plottier, donde su intervención resultó decisiva.

El operativo se desarrolló alrededor de las 21:35 en la intersección de Alfonsina Storni y Leandro Alem, en el marco de controles preventivos vinculados a la Ley Nacional 23.737. Allí, Max recorrió la zona junto a su guía y, con movimientos precisos, marcó la presencia de estupefacientes.

Gracias a su entrenamiento y capacidad olfativa, los oficiales lograron detectar y secuestrar una sustancia vegetal compatible con cogollos de cannabis. El hallazgo fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial correspondiente, dando respaldo legal al procedimiento.

"Este tipo de intervenciones no solo apuntan a la prevención del delito, sino que también forman parte de una política sostenida de recupero y ordenamiento del espacio público, fortaleciendo la presencia policial en sectores estratégicos y brindando mayor tranquilidad a los vecinos", señalaron desde la Policía de Neuquén.

Desde la División Preventiva y Canes destacaron el valor del binomio guía–can y el profesionalismo del personal interviniente. Intervenciones como esta refuerzan la presencia policial en el espacio público y confirman que, muchas veces, la primera señal contra el delito llega en cuatro patas.