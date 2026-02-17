Tercera y última semana de pruebas de pre temporada de la Fórmula 1. En el circuito de Bahréin, todas las escuderías volverán a pista con el fin de llegar a la puesta a punto, respetando el mismo cronograma de la semana pasada. Franco Colapinto se subirá al Alpine el miércoles.

En la segunda sesión del día, el piloto argentino tendrá cuatro horas disponibles para seguir probando y adaptando al A526, desde la 9am (13hs de Argentina). Posteriormente tendrá la jornada completa del jueves, que irá desde las 4am hasta las 13hs.

El piloto de 22 años viene de tener una semana de 172 giros en el circuito de Bahréin, donde registró el mejor tiempo de Alpine con 1:35.806. El miércoles sufrió problemas en la monoplaza, que solo le permitió hacer 28 vueltas, pero el viernes pudo completar 144 giros.

A lo largo de las dos sesiones, Colapinto ya suma 1479 kilómetros recorridos, haciendo en Catalunya un total de 118 giros.

Por su parte Pierre Gasly, será quien abra las pruebas del miércoles en el primer turno, y luego tendrá todo le viernes a su cargo. El piloto francés giró la pasada semana 146 vueltas, afrontando también fallas en el auto en el cierre de la misma, registrando como mejor vuelta 1:36,723.

En su primera temporada como piloto titular, Franco Colapinto encara el inicio de la mejor forma y respondiendo a lo que pretende el equipo, que presenta un mejor auto con relación al 2025.

La temporada de la Fórmula 1 iniciará con el Gran Premio de Australia, que se desarrollará el 8 de marzo a la 1AM (de Argentina) en el Circuito Albert Park.