Quién es la joven que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

La desaparición de Sofía Devries, una joven de 23 años que practicaba buceo en Puerto Madryn, mantiene en vilo a la Patagonia. La Prefectura Naval Argentina continúa con un operativo de rastrillaje en el Golfo Nuevo para dar con su paradero, luego de que fuera vista por última vez durante una inmersión de práctica.

La joven realizaba una titulación de buceo junto a un grupo que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia. El incidente ocurrió este lunes, cuando participaba de una inmersión junto a otros buzos cerca de un barco hundido a unos 26 metros de profundidad.

Según se informó, eran siete las personas en el agua. Su compañero de buceo logró ascender y alertó que la joven estaba en una “situación complicada”. Intentó asistirla, pero no logró rescatarla.

Influencer de viajes y amante del mar

Devries tiene 23 años y en redes sociales comparte contenido sobre viajes, maquillaje y experiencias en distintos destinos. También publicaba con frecuencia imágenes y videos vinculados al buceo, actividad que practicaba en la Patagonia y otros lugares.

En sus perfiles se la ve con traje de neopreno, entrenando en el mar y recorriendo distintos puntos turísticos del país y del exterior. Su desaparición generó una fuerte conmoción en redes, donde amigos, familiares y seguidores replican mensajes para intensificar la búsqueda.

La hipótesis que investiga Prefectura

El jefe de salvamento y buceo de la Prefectura, Adrián Wagener, explicó que una de las principales hipótesis es que la joven haya entrado en pánico durante la inmersión y se quitara el regulador o realizara una maniobra incorrecta.

Las condiciones en la zona son consideradas aptas para este tipo de actividad, aunque la visibilidad puede variar. El operativo de búsqueda incluye embarcaciones, buzos profesionales y personal especializado.

Tras el incidente, tres personas fueron trasladadas al hospital por control. El instructor debió ser asistido luego de descender varias veces para intentar encontrarla.

El mensaje de su pareja y el reclamo por la búsqueda

En medio de la angustia, la pareja de Sofía publicó un mensaje en redes sociales donde denunció demoras en el accionar inicial y pidió colaboración para encontrarla. “Lamentablemente tuvimos un accidente debajo del agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla. La Prefectura no tuvo rápida acción y se centraron en lo burocrático primero”, escribió.

Luego compartió una foto de la joven y agregó: “Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero”.

Operativo crítico y bajo investigación

La búsqueda es considerada prioritaria y se desarrolla con todos los recursos disponibles en el Golfo Nuevo. La causa también avanza en la Justicia para determinar cómo se produjo la secuencia del hecho y si se cumplieron los protocolos de seguridad.

Fuentes del caso indicaron que se abrió una investigación sobre la empresa que organizó la salida de buceo y su habilitación. Mientras tanto, familiares de la joven viajan hacia Puerto Madryn y la comunidad sigue de cerca cada novedad.

A más de 24 horas de la desaparición, el operativo continúa sin resultados confirmados, mientras crece la preocupación y el pedido de que el rastrillaje no se detenga.