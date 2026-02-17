Tras realizarse los estudios médicos, se confirmó que Leandro Paredes sufrió un esquince de tobillo derecho. El capitán Xeneize había pedido el cambio en el cierre del partido que terminó en empate 0-0 ante Platense, encendiendo las alarmas en el mundo Boca, que tiene dos duelos claves de cara al futuro de Úbeda.

Por lo pronto, el mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 se perderá el clásico ante Racing el próximo viernes en La Bombonera, y el cruce ante Gimnasia de Chivilcoy en el debut de Copa Argentina.

Según trascendió, el mediocampista jugó los 5 partidos del torneo Apertura con molestias físicas, y en un posteo, el capitán había expresado que "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”.

Ante este panorama, y sabiendo que lo de Santiago Ascacibar no trajo inconvenientes, todo parece indicar que Milton Delgado irá en mitad de cancha, junto al “Rusito” y Williams Alarcón. No se descarta que Tomás Belmonte sea también la alternativa.

El ciclo Úbeda entra a ser mirado con lupa por parte de los hinchas y dirigentes. Sin respuestas futbolísticas, suma 7 unidades en el Apertura con dos triunfos, un empate y dos caídas. El viernes tendrá un duro examen en La Bombonera ante Racing, que viene de dos triunfos seguidos, y el martes inicia su camino en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, dos juegos claves que determinarán el futuro del DT.