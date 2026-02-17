¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 19 de Febrero, Neuquén, Argentina
Baja importante

Malas noticias en Boca: se confirmó qué tiene Paredes y cúanto tiempo estará fuera

Úbeda se juega su continuidad contra Racing, y no podrá contar con el capitán y referente de juego de cara al clásico y el debut en Copa Argentina.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 13:57
El capitán se pierde dos partidos claves en el ciclo Úbeda

Tras realizarse los estudios médicos, se confirmó que Leandro Paredes sufrió un esquince de tobillo derecho. El capitán Xeneize había pedido el cambio en el cierre del partido que terminó en empate 0-0 ante Platense, encendiendo las alarmas en el mundo Boca, que tiene dos duelos claves de cara al futuro de Úbeda.

Por lo pronto, el mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 se perderá el clásico ante Racing el próximo viernes en La Bombonera, y el cruce ante Gimnasia de Chivilcoy en el debut de Copa Argentina.

Según trascendió, el mediocampista jugó los 5 partidos del torneo Apertura con molestias físicas, y en un posteo, el capitán había expresado que "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”.

Ante este panorama, y sabiendo que lo de Santiago Ascacibar no trajo inconvenientes, todo parece indicar que Milton Delgado irá en mitad de cancha, junto al “Rusito” y Williams Alarcón. No se descarta que Tomás Belmonte sea también la alternativa.

El ciclo Úbeda entra a ser mirado con lupa por parte de los hinchas y dirigentes. Sin respuestas futbolísticas, suma 7 unidades en el Apertura con dos triunfos, un empate y dos caídas. El viernes tendrá un duro examen en La Bombonera ante Racing, que viene de dos triunfos seguidos, y el martes inicia su camino en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, dos juegos claves que determinarán el futuro del DT.

