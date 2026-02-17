San Martín de los Andes: cómo se prepara la localidad para el cierre de la temporada

Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes, habló ayer con el programa Entretiempo que se emite por AM550. El funcionario hizo un balance del fin de semana XXL que termina hoy y proyectó lo que se viene en la localidad para el cierre de la temporada de verano al final del corriente mes.



“Estamos muy contentos por este fin de semana largo, en San Martín de los Andes mucha gente disfrutó de los atractivos, comercios y actividades. Vivimos el turismo y nos han elegido a todo el sur neuquino en general , tuvimos picos del 95% de ocupación, el clima acompañó también para que la gente disfrute de la ciudad y alrededores”, valoró el funcionario en primer lugar.



Sobre los turistas que visitaron la región señaló: “El preliminar nos dice que hubo muchos de Buenos Aires pero también del Alto Valle, además de otras partes del país. Tuvimos la Fiesta del Puestero (Junín de los Andes), el Carnaval y se puede hacer turismo de aventura, excursiones terrestres y comer algo rico con buena vista”.



Acerca de lo que viene, Apaolaza indicó: “Vamos a tener seguramente una caída de la afluencia turística a partir de la semana que viene, el verano igual se estima hasta Semana Santa, sobre todo para personas que no están atadas al ciclo lectivo de las escuelas”.



“No hemos hecho proyecciones aun, pero imaginamos que habrá mucha gente para cuando se haga la Patagonia Run, que es en una semana en la cual se concentra mucho movimiento”, cerró el funcionario municipal.



Cabe destacar que dicho evento se realizará entre el 8 y el 12 de abril de este año.



