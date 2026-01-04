Inter Miami hizo oficial la llegada del roquense Facundo Mura y así un nuevo jugador argentino se suma al campeón de la Major League Soccer (MLS) la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos que es liderado por Lionel Andrés Messi y dirigido por Javier Mascherano.

"Estoy muy feliz de unirme al club. Estoy con muchas ganas de trabajar y con la ilusión de seguir ganando títulos", expresó en un video el defensor rionegrino, quien firmó un contrato hasta junio de 2029, según publicó la franquicia estadounidense en su sitio oficial.

Mura finalizó su contrato con el Racing Club de Avellaneda el pasado 31 de diciembre y la dirigencia de la Academia le ofreció una renovación, con una compensación salarial por lo que poco que percibió en 2024.

El lateral decidió no aceptar la nueva propuesta de la dirigencia albiceleste y tampoco la oferta que le acercó River Plate, que intentó sumarlo al plantel conducido por Marcelo Gallardo.

Mura comenzó su carrera en Estudiantes de La Plata, continuó en Colón de Santa Fe y luego llegó a Racing, club en el que ganó cuatro títulos: el Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Antes, había obtenido la Copa de la Liga con el Sabalero.

De esta manera, a sus 26 años, tendrá su primera experiencia internacional y será nada menos que como compañero de Lionel Andrés Messi. La llegada de Mura es para reforzar una posición en la que Inter Miami perdió a Marcelo Weigandt, quien volvió de su préstamo a Boca; el argentino también puede jugar por la izquierda.