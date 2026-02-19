En un paso decisivo para el fortalecimiento del sector productivo y la seguridad jurídica empresarial, el Gobierno de Neuquén otorgó escrituras traslativas de dominio para tres empresas radicadas en el Parque Industrial Neuquén (PIN) que operan en sectores clave de logística y servicios.



Del acto participaron el gobernador Rolando Figueroa; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales y los representantes legales de las compañías: Raúl Eduardo Rodríguez (Eduardo Osvaldo Rodríguez SRL), Néstor Fabián Landete (Familia Landete SRL) y Juan Carlos Liberati (Syen Camiones SA).



La iniciativa administrativa y legal representa la culminación de importantes proyectos de inversión realizados por las empresas beneficiarias luego de cumplir una serie de obligaciones de inversión y generación de empleo genuino, según lo estipulado en sus respectivos decretos de adjudicación.



El subsecretario de Industria y Modernización destacó que “luego de haber cumplido con todo el cronograma de inversiones que estaba previsto por cada una de las empresas, hoy pueden tener su escritura de los lotes”. También indicó que “esta acción suma seguridad jurídica para la Provincia y para los empresarios también”.



Por su parte, uno de los socios de Syen Camiones SA, Juan Carlos Liberati, manifestó que “hace diez años que estamos trabajando en el proyecto y hace tres que cumplimos los requisitos para tener la escritura”. Agregó que “con el documento en mano vamos a poder seguir con nuevas inversiones y crear más trabajo para nuestra querida provincia”.



Con este tipo de acciones, la Subsecretaría de Industria y Modernización reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento y la inversión y trabajar para agilizar los procesos que permiten a las empresas locales obtener la propiedad definitiva de sus predios, transformando el cumplimiento de los proyectos de inversión en un motor de crecimiento sostenible.



Las empresas involucradas

Eduardo Osvaldo Rodríguez SRL se especializa en el transporte y la logística de combustibles. La firma opera una base administrativa y operativa de 7,8 hectáreas en el Sector Z1 del PIN. Con más de 242 empleados, la empresa superó sus compromisos iniciales de construcción, concretando 8.000 metros cuadrados de infraestructura destinada a servicios para la industria del petróleo.



Familia Landete SRL se dedica al transporte y almacenamiento de cargas generales y encomiendas. Esta pyme neuquina consolidó su base de operaciones en una superficie de 5 hectáreas. Su proyecto permitió optimizar y ampliar la prestación de servicios, manteniendo una plantilla de más de 11 trabajadores.



Syen Camiones SA es concesionaria oficial de camiones Volvo y Car Bosch Service. La empresa cuenta con una base de explotación de 3,2 hectáreas en el Sector Z1. Brinda servicios integrales de venta, postventa y taller, empleando a más de 14 personas en sus oficinas técnicas y comerciales ubicadas estratégicamente en la intersección de la Autovía Norte y la Ruta Provincial N° 67.



