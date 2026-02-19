En pleno aire de MasterChef Celebrity, por Telefe, Wanda Nara dejó a todos boquiabiertos al contar una de las historias más inesperadas de su matrimonio con Maxi López. La empresaria y conductora, fiel a su estilo frontal, terminó confesando que durante su vida en Europa decidió contratar un detective privado para seguir los pasos del exfutbolista.

Todo comenzó como un juego en el programa, cuando la consigna giraba en torno a los detectives. En ese marco distendido, Wanda Nara le preguntó a Maxi López si alguna vez había necesitado uno en la vida real. Sin dudar, él retrucó con ironía: “No, vos contrataste”, desatando risas y dejando abierta la puerta a una revelación explosiva.

Lejos de esquivar el tema, Wanda Nara confirmó la historia y explicó que tomó esa decisión cuando vivían en Sicilia, en plena etapa de Maxi López como jugador en Italia. La mediática buscaba corroborar sospechas de infidelidad que rondaban su cabeza en ese momento de la relación.

Sin embargo, el operativo no salió como esperaba. Entre carcajadas, relató el insólito inconveniente logístico que frustró la misión: “El detective no lo podía alcanzar nunca porque iba en un 500 y este andaba en una Ferrari”. La diferencia entre los autos hizo imposible seguirle el ritmo al futbolista.

La anécdota no es nueva, pero volvió a cobrar fuerza tras sus declaraciones. Años atrás, Wanda Nara ya había contado que compartía este sistema de seguimiento con otras esposas de jugadores en Italia. “Yo en Italia tenía una persona, con la esposa de otro jugador, que seguía a los maridos. Un día Maxi se avivó y se cambió de auto”, había revelado en televisión.

Incluso detalló que el servicio era sofisticado para evitar sospechas. “Ella tenía una empresa y lo seguía. Se llamaba Dorothy y era una señora grande, que yo tenía viviendo en mi casa. Usaba diferentes cambios de ropa para que Maxi no se avive”, recordó sobre aquella estrategia digna de película.

Según Wanda Nara, el seguimiento le permitió descubrir situaciones desconocidas sobre la intimidad del ambiente futbolístico. “Me enteré cosas que no sabía, como por ejemplo, que van muchas chicas a los entrenamientos y que los persiguen con sus autos. Carísimo me salió”, cerró sin filtro. Así, Wanda Nara volvió a instalar su nombre en la escena mediática con una historia que mezcla celos, lujo y detectives al mejor estilo cinematográfico.